पलक झपकते ही पार कर देते थे वाहन, पुलिस ने गिरोह का पर्दाफाश कर सरगना को दबोचा

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। उत्तर-पश्चिम जिला क्षेत्र में खड़ी गाड़ियों की रेकी कर चोरी करने वाले एक गिरोह के सरगना को एएटीएस की टीम ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपित की निशानदेही पर सात स्कूटी और तार मोटरसाइकिल बरामद की हैं। आरोपित नशे की लत पूरी करने और जल्दी पैसा कमाने के लिए वाहनों की चोरी करता था।

उत्तरी-पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त भीष्म सिंह ने बताया कि 29 अक्टूबर को टीम को सूचना मिली कि एक युवक चोरी की स्कूटी पर रामपुरा औद्योगिक क्षेत्र, ब्रिटानिया चौक के पास घूम रहा है और चोरी की वारदात कर सकता है।

पुलिस ने जाल बिछाकर आरोपित को पकड़ लिया। उसकी पहचान आजाद खान उर्फ लड्डू के रूप में हुई। जांच करने पर आरोपित की स्कूटी थाना केशवपुरम क्षेत्र से चोरी की पाई गई। इसकी निशानदेही पर कई थाना क्षेत्र से चोरी हुईं 10 और गाड़ियां बरामद हुईं।