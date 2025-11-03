Language
    पलक झपकते ही पार कर देते थे वाहन, पुलिस ने गिरोह का पर्दाफाश कर सरगना को दबोचा

    By Shamse Alam Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 08:50 AM (IST)

    बाहरी दिल्ली में एएटीएस टीम ने वाहन चोर गिरोह के सरगना को गिरफ्तार किया है। आरोपी, जिसकी पहचान आजाद खान उर्फ लड्डू के रूप में हुई है, चोरी की स्कूटी पर घूम रहा था। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर चोरी की सात स्कूटी और तीन मोटरसाइकिल बरामद की हैं। आरोपी नशे की लत पूरी करने के लिए चोरी करता था। पुलिस अन्य आपराधिक मामलों में उसकी संलिप्तता की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। उत्तर-पश्चिम जिला क्षेत्र में खड़ी गाड़ियों की रेकी कर चोरी करने वाले एक गिरोह के सरगना को एएटीएस की टीम ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपित की निशानदेही पर सात स्कूटी और तार मोटरसाइकिल बरामद की हैं। आरोपित नशे की लत पूरी करने और जल्दी पैसा कमाने के लिए वाहनों की चोरी करता था।

    उत्तरी-पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त भीष्म सिंह ने बताया कि 29 अक्टूबर को टीम को सूचना मिली कि एक युवक चोरी की स्कूटी पर रामपुरा औद्योगिक क्षेत्र, ब्रिटानिया चौक के पास घूम रहा है और चोरी की वारदात कर सकता है।

    पुलिस ने जाल बिछाकर आरोपित को पकड़ लिया। उसकी पहचान आजाद खान उर्फ लड्डू के रूप में हुई। जांच करने पर आरोपित की स्कूटी थाना केशवपुरम क्षेत्र से चोरी की पाई गई। इसकी निशानदेही पर कई थाना क्षेत्र से चोरी हुईं 10 और गाड़ियां बरामद हुईं।

    पुलिस के मुताबिक, आरोपित पहले किसी मामले में नहीं पकड़ा गया था, लेकिन काफी समय से चोरी की वारदातें कर रहा था। उसकी अन्य आपराधिक संलिप्तता की जांच की जा रही है।