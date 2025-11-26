'दीप्ति की डायरी से खुला राज, पति के थे अवैध संबंध', आत्महत्या मामले में भाई ऋषभ के संगीन आरोप

एएनआई, नई दिल्ली। दिल्ली के वसंत विहार इलाके में एक महिला दीप्ति चौरसिया (40) का शव मंगलवार देर शाम फांसी पर लटका मिला। पुलिस इसे आत्महत्या बता रही है, लेकिन मायके वालों ने हत्या का शक जताया है। दीप्ति की डायरी में पति हरप्रीत चौरसिया से विवाद का जिक्र सामने आया है। दंपती का 14 साल का बेटा है और दोनों की शादी 2010 में हुई थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दीप्ति के भाई ऋष ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सास और पति उन्हें मारते-पीटते थे। हरप्रीत के बाहर संबंध थे, जिसके बाद परिवार ने दीप्ति को अपने घर ले आए थे, लेकिन बाद में सास उन्हें वापस ले गई। ऋषभ के मुताबिक, दीप्ति अक्सर फोन पर रोते हुए बताती थी कि उसका पति उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है।

ऋषभ ने कहा, “मुझे नहीं पता मेरी बहन ने सुसाइड किया या उसे मारा गया। 2-3 दिन पहले ही उससे बात हुई थी। वह बहुत परेशान थी। मैं सिर्फ न्याय चाहता हूं।” मायके वालों का कहना है कि दीप्ति को लगातार प्रताड़ना दी जाती थी और उसके पति के अवैध संबंध थे।