    VIDEO: निजामुद्दीन स्टेशन पर Vande Bharat बनी कुश्ती का मैदान, बेल्ट और डस्टबिन लेकर भिड़ा पैंट्री स्टाफ

    By Rais Rais Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 09:23 PM (IST)

    दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस के पैंट्री स्टाफ के बीच पानी के डिब्बे को लेकर झगड़ा हो गया, जिससे कोच में अफरा-तफरी मच गई। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद रेलवे पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है।

    निजामुद्दीन स्टेशन पर Vande Bharat बनी कुश्ती का मैदान, बेल्ट और डस्टबिन लेकर भिड़ा पैंट्री स्टाफ

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस में पैंट्री सहायकों के बीच मारपीट की वारदात सामने आई है। घटना बृहस्पतिवार की है, जिसका वीडियो शुक्रवार को इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने लगा।

    वीडियो प्रसारित होने के बाद रेलवे थाना पुलिस हरकत में आई और वीडियो की प्राथमिक जांच के बाद हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर बीएनएस की धारा 194(2) के तहत केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस वीडियो में दिखाई दे रहे लोगों की पहचान कर उनकी तलाश कर रही है।

    पुलिस अधिकारी ने बताया कि दोपहर में दिल्ली खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर-सात खड़ी थी। इस दौरान ट्रेन के अंदर पानी का डिब्बा रखने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। विवाद के बाद दोनों पक्षों के बीच मारपीट होने लगी।

    दोनों पक्षों के लोगों ने बेल्ट और कूड़ेदान को हथियार बनाकर एक दूसरे पर हमला कर दिया। हंगामे की आवाज सुनकर मौके पर आरपीएफ के जवान मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों को अलग कर दिया। हालांकि इससे पहले यात्रियों ने झगड़े के वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर अपलोड कर दिए, जो बाद में वायरल हो गए।

    पुलिस अधिकारी ने बताया कि वीडियो का संज्ञान लेकर रेलवे पुलिस की प्राथमिक जांच के बाद सामने आया कि झगड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस में पैंट्री सहायकों के बीच हुआ था। किसी भी पक्ष ने कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई है।

    मामले को लिखित रूप में आपसी सहमति से सुलझा लिया गया। बावजूद इसके हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन थाना पुलिस ने बीएनएस की धारा 194(2) के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

