लंबी कतारें, बाल मिठाई-कफूले... भारत मंडपम में उत्तराखंड की धूम, मसूरी-नैनीताल से लेकर सबसे लंबी सुरंग तक सब कुछ
भारत मंडपम व्यापार मेले में उत्तराखंड मंडप राज्य के विकास को दर्शा रहा है। यहाँ पारंपरिक संस्कृति के साथ ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना जैसे विकास कार्य भी प्रदर्शित हैं। मंडप में बाल मिठाई, शहद, और हस्तनिर्मित कपड़े जैसे उत्पाद मिल रहे हैं। आगंतुक कफ़ूले और आलू गुटखा जैसे पारंपरिक व्यंजनों का आनंद ले रहे हैं। मसूरी और नैनीताल जैसे पर्यटन स्थल भी दिखाए गए हैं।
शशि ठाकुर, नई दिल्ली। भारत मंडपम व्यापार मेले में उत्तराखंड मंडप राज्य के क्रमिक विकास की कहानी बयां कर रहा है। उत्तराखंड की पारंपरिक जीवनशैली और संस्कृति जहाँ पर्यटकों को लुभा रही है, वहीं यह देवभूमि में हो रहे अभूतपूर्व बदलावों को भी दर्शाता है।
प्रगति का यह नया अध्याय ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना के साथ लिखा जा रहा है, जिसके तहत कई महत्वाकांक्षी नई रेल सुरंगों का निर्माण किया जा रहा है। इन परियोजनाओं में, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का प्रदर्शन एक विशेष आकर्षण है, जो उत्तराखंड के भविष्य की एक झलक पेश करता है।
विकास की तीव्र गति के बीच, उत्तराखंड मंडप अपनी पारंपरिक जीवनशैली में भी गहराई से समाया हुआ है। आगंतुक मंडप में खरीदारी के लिए तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जहाँ बाल मिठाई, सुगंधित इत्र, शुद्ध शहद, औषधीय पौधों के उत्पाद, ताज़ा फलों के रस, हस्तनिर्मित कपड़े, जैविक मसाले और कुमाऊँ व गढ़वाल नाथ प्रदर्शित हैं।
इसके अलावा, खरीदार पारंपरिक व्यंजनों का भी आनंद ले रहे हैं। लोग लंबी कतारों में खड़े होकर पहाड़ के विशिष्ट व्यंजनों का स्वाद चखने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार करते देखे गए। यहाँ पर परोसे जाने वाले गरमागरम कफ़ूले, पौष्टिक फानू और मसालेदार आलू गुटखा पर्यटकों को बेहद पसंद आते हैं।
प्रमुख पर्यटन क्षेत्रों की झलकियां
व्यापार मेले में प्राकृतिक सौंदर्य, धार्मिक स्थलों और साहसिक गतिविधियों को प्रदर्शित करते हुए, उत्तराखंड के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में खरीदारों को जागरूक करने का भी प्रयास किया गया। मसूरी, नैनीताल, ऋषिकेश, केदारनाथ, बद्रीनाथ और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जैसे कुछ प्रमुख पर्यटन स्थलों को मॉडलों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया, साथ ही साहसिक पर्यटन, जैसे ट्रेकिंग, स्कीइंग और प्रकृति-आधारित पर्यटन को भी प्रदर्शित किया गया।
