UPPCS परीक्षा के लिए बदला नमो भारत का समय, पढ़ें 12 अक्टूबर को कितने बजे से दौड़ेगी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीसीएस) की प्रारंभिक परीक्षा के आयोजन को सुगम बनाने के लिए दिल्ली मेट्रो ने विशेष व्यवस्था की है। रविवार, 12 अक्टूबर 2025 को होने वाली इस महत्वपूर्ण परीक्षा के दृष्टिगत, न्यू अशोक नगर और मेरठ दक्षिण के बीच संचालित नमो भारत (एनसीआरटीसी) सेवाओं का समय-सारणी में बदलाव किया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सामान्यतः सुबह 8:00 बजे प्रारंभ होने वाली ये सेवाएं अब सुबह 6:00 बजे से शुरू होंगी, ताकि परीक्षार्थी समय पर परीक्षा केंद्र पहुंच सकें। इसके अलावा, सेवाएं रात 10:00 बजे तक उपलब्ध रहेंगी, जो परीक्षा के बाद यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा प्रदान करेगी। यह कदम परीक्षा की सफलता सुनिश्चित करने और यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है।