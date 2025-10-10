UPPCS परीक्षा के लिए बदला नमो भारत का समय, पढ़ें 12 अक्टूबर को कितने बजे से दौड़ेगी
दिल्ली मेट्रो ने यूपीपीसीएस परीक्षा 2025 के लिए नमो भारत सेवाओं के समय में बदलाव किया है। 12 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा के चलते, न्यू अशोक नगर और मेरठ दक्षिण के बीच नमो भारत सुबह 6:00 बजे से रात 10:00 बजे तक चलेगी। यह फैसला परीक्षार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि वे समय पर परीक्षा केंद्र पहुंच सकें।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीसीएस) की प्रारंभिक परीक्षा के आयोजन को सुगम बनाने के लिए दिल्ली मेट्रो ने विशेष व्यवस्था की है। रविवार, 12 अक्टूबर 2025 को होने वाली इस महत्वपूर्ण परीक्षा के दृष्टिगत, न्यू अशोक नगर और मेरठ दक्षिण के बीच संचालित नमो भारत (एनसीआरटीसी) सेवाओं का समय-सारणी में बदलाव किया गया है।
सामान्यतः सुबह 8:00 बजे प्रारंभ होने वाली ये सेवाएं अब सुबह 6:00 बजे से शुरू होंगी, ताकि परीक्षार्थी समय पर परीक्षा केंद्र पहुंच सकें। इसके अलावा, सेवाएं रात 10:00 बजे तक उपलब्ध रहेंगी, जो परीक्षा के बाद यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा प्रदान करेगी। यह कदम परीक्षा की सफलता सुनिश्चित करने और यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
यूपीपीसीएस परीक्षा में लाखों उम्मीदवार भाग लेते हैं, और दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र से कई अभ्यर्थी मेरठ की ओर रवाना होते हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) और एनसीआरटीसी ने संयुक्त रूप से इस व्यवस्था की घोषणा की है।
अधिकारियों ने सलाह दी है कि यात्री नवीनतम अपडेट के लिए आधिकारिक ऐप या वेबसाइट चेक करें। इस विशेष समय-सारणी से न केवल परीक्षार्थियों को लाभ होगा, बल्कि सामान्य यात्रियों को भी कम भीड़भाड़ वाली सुबह की यात्रा का अवसर मिलेगा। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की पहल से शहरी परिवहन व्यवस्था अधिक उत्तरदायी बन रही है। उम्मीद है कि यह कदम परीक्षा प्रक्रिया को और सहज बनाएगा।
