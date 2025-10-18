दीवाली पर घर जाना होगा आसान, रेलवे ने यूपी के लोगों के लिए विशेष ट्रेन चलाने का किया एलान
दीपावली के मौके पर यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने हजरत निजामुद्दीन से वीरांगना लक्ष्मीबाई झाँसी के लिए एक विशेष अनारक्षित ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। यह ट्रेन 17 से 19 अक्टूबर तक निजामुद्दीन से और 18 से 20 अक्टूबर तक झाँसी से चलेगी। रास्ते में यह फरीदाबाद समेत कई स्टेशनों पर रुकेगी।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दीपावली पर घर जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने हजरत निजामुद्दीन से वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी के लिए 04412/04411 नंबर की अनारक्षित विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की है।
यह विशेष ट्रेन हजरत निजामुद्दीन से 17 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक शाम साढ़े सात बजे रवाना होगी और अगले दिन सुबह साढ़े पांच बजे वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी पहुंचेगी। वापसी में यह 18 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी से सुबह छह बजे चलेगी और उसी दिन शाम पांच बजे हजरत निजामुद्दीन पहुंचेगी।
रास्ते में इसका ठहराव फरीदाबाद, बल्लभगढ़, पलवल, होडल, कोसी कलां, छाता, मथुरा, फरह, राजा की मंडी, आगरा छावनी, जाजौ, धौलपुर, मुरैना, ग्वालियर, डबरा, सोनागिर व दतिया रेलवे स्टेशन पर होगा।
