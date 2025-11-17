दिल्ली में रेलवे ट्रैक पर मिली अज्ञात महिला की लाश, आधी नग्न और सिर-चेहरा पर गहरे घाव; हत्या की आशंका

एएनआई, नई दिल्ली। दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन के पीछे शेड नंबर 2 के पास रेलवे ट्रैक पर रविवार को एक अज्ञात महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस को हत्या की आशंका है। महिला की उम्र करीब 40-42 साल बताई जा रही है और वह कचरा बीनने वाली या आवारा लग रही थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस के मुताबिक, 16 नवंबर 2025 को सुबह सब्जी मंडी थाने के एएसआई धर्मेंद्र (नंबर 29/रेलवे, पीआईएस नंबर 28883949) ने सूचना दी कि ट्रैक के पास एक महिला का शव पड़ा है। पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो महिला आधी नग्न हालत में थी। उसके चेहरे और सिर पर गहरे कट के घाव थे, जो किसी तेज धार वाले हथियार से किए गए लग रहे हैं। कपड़े फटे हुए थे और शरीर पर कई चोट के निशान दिखाई दे रहे थे।

महिला की लंबाई करीब 5 फीट है। वह रैग पिकर (कचरा बीनने वाली) या बेघर लग रही है। मौके से हत्या में इस्तेमाल संदिग्ध हथियार बरामद हुआ है, साथ ही एक जोड़ी महिला और पुरुष की चप्पलें भी मिली हैं। अभी तक महिला की पहचान नहीं हो पाई है।