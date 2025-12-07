हैदरपुर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से संदिग्ध हालात में मिला किशोरी का शव, शिनाख्त नहीं

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। हैदरपुर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से तीन दिसंबर को एक किशोरी का शव मिला है। जिसकी पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों के अलावा आसपास के थानों से भी पुलिस जानकारी जुटा रही है। समयपुर बादली थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि प्लांट के भीतर पानी में एक शव तैरता हुआ दिखाई दे रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पानी से शव को बाहर निकाला।

मृतका की उम्र लगभग 15 से 16 वर्ष के बीच है। किशोरी के शरीर पर किसी भी तरह के चोट के निशान नहीं मिले हैं। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि उसके कपड़े पूरी तरह सही हालत में थे और उसके पास से किसी प्रकार का कोई पहचान पत्र या दस्तावेज बरामद नहीं हुआ। इसी कारण अभी तक उसकी पहचान स्थापित नहीं हो पाई है।

थाना पुलिस ने मौके की गहन छानबीन करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि किशोरी की मौत वास्तव में डूबने से हुई है या फिर किसी ने उसकी हत्या कर शव को पानी में फेंककर सबूत मिटाने की कोशिश की है।

बुजुर्ग का मिला शव तीन दिसंबर को उत्तरी रोहिणी थाना पुलिस को रोहिणी स्थित आंबेडकर अस्पताल से जानकारी मिली कि एक 60 से 63 वर्ष के बुजुर्ग को अस्पताल लाया गया है। जिसकी मौत हो चुकी है। मृतक के पास से कोई शनाख्ती कागजात नहीं मिले हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। इन दोनों ही मामले में पुलिस ने दिल्ली के सभी थानों के साथ-साथ आसपास के राज्यों के पुलिस अधिकारियों को भी सूचना भेज दी है, ताकि यदि किसी थाने में किशोरी व बुजुर्ग की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हो या स्वजन संपर्क करें, तो उसकी पहचान कराई जा सके।