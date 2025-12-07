Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हैदरपुर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से संदिग्ध हालात में मिला किशोरी का शव, शिनाख्त नहीं

    By Shamse Alam Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 10:44 PM (IST)

    दिल्ली के हैदरपुर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में एक अज्ञात किशोरी का शव मिला है, जिसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    हैदरपुर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से तीन दिसंबर को एक किशोरी का शव मिला है।

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। हैदरपुर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से तीन दिसंबर को एक किशोरी का शव मिला है। जिसकी पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों के अलावा आसपास के थानों से भी पुलिस जानकारी जुटा रही है। समयपुर बादली थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि प्लांट के भीतर पानी में एक शव तैरता हुआ दिखाई दे रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पानी से शव को बाहर निकाला।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मृतका की उम्र लगभग 15 से 16 वर्ष के बीच है। किशोरी के शरीर पर किसी भी तरह के चोट के निशान नहीं मिले हैं। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि उसके कपड़े पूरी तरह सही हालत में थे और उसके पास से किसी प्रकार का कोई पहचान पत्र या दस्तावेज बरामद नहीं हुआ। इसी कारण अभी तक उसकी पहचान स्थापित नहीं हो पाई है।

    थाना पुलिस ने मौके की गहन छानबीन करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि किशोरी की मौत वास्तव में डूबने से हुई है या फिर किसी ने उसकी हत्या कर शव को पानी में फेंककर सबूत मिटाने की कोशिश की है।

    बुजुर्ग का मिला शव

    तीन दिसंबर को उत्तरी रोहिणी थाना पुलिस को रोहिणी स्थित आंबेडकर अस्पताल से जानकारी मिली कि एक 60 से 63 वर्ष के बुजुर्ग को अस्पताल लाया गया है। जिसकी मौत हो चुकी है। मृतक के पास से कोई शनाख्ती कागजात नहीं मिले हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। इन दोनों ही मामले में पुलिस ने दिल्ली के सभी थानों के साथ-साथ आसपास के राज्यों के पुलिस अधिकारियों को भी सूचना भेज दी है, ताकि यदि किसी थाने में किशोरी व बुजुर्ग की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हो या स्वजन संपर्क करें, तो उसकी पहचान कराई जा सके।

    इसके अलावा पुलिस ने मृतका व मृतक की फोटो लेकर आसपास के इलाकों में भी दिखाना शुरू कर दिया है, ताकि स्थानीय स्तर पर भी उसकी पहचान संभव हो सके। पुलिस फिलहाल सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है।