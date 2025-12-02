हैदरपुर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में अज्ञात युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। हैदरपुर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में बृहस्पतिवार सुबह प्लांट में एक युवक का शव तैरता देखा। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पानी से बाहर निकलवाया। युवक अर्द्धनग्न हालत में मिला, जिससे पुलिस को आशंका है कि मामला संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का हो सकता है। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी है।

पुलिस लोगों के अलावा आसपास के थानों से भी मृतक की जानकारी जुटा रही है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए बाबू जगजीवन राम अस्पताल भेज दिया गया है। जांच टीम ने घटनास्थल का मुआयना कर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की भी जांच शुरू कर दी है ताकि यह पता लगाया जा सके कि युवक प्लांट परिसर में किस तरह पहुंचा। प्रारंभिक अनुमान है कि युवक मुनक नहर से बहकर आया हो सकता है, लेकिन पुलिस सभी संभावनाओं पर समानांतर जांच कर रही है।

जानकारी जुटाने में लगी पुलिस स्थानीय लोगों से पूछताछ की जा रही है कि क्या किसी ने आसपास के क्षेत्रों में युवक को देखा था। इसके अलावा पुलिस आसपास के थानों से भी संपर्क कर उन मामलों की जानकारी जुटा रही है, जिनमें किसी युवक के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई गई हो। पुलिस का मानना है कि लापता रिपोर्टों के आधार पर मृतक की पहचान संभव हो सकती है।