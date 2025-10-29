Language
    चेहरे पर चोट के निशान, अज्ञात पहचान: हैदरपुर वाटर प्लांट से मिला संदिग्ध शव, हत्या की आशंका से मची सनसनी!

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 08:00 PM (IST)

    दिल्ली के हैदरपुर वाटर प्लांट में एक अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव के चेहरे पर चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और शव की पहचान करने की कोशिश कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा।

    प्रतीकात्मक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। केएन काटजू मार्ग थाना क्षेत्र स्थित मुनक नहर के पास हैदरपुर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से मंगलवार को एक शख्स का शव संदिग्ध हालात में मिला। किसी ने शव देख, इसकी जानकारी पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को प्लांट से बाहर निकाला। जांच के दौरान मृतक के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    पुलिस अधिकारी का कहना है कि मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल के शवगृह में सुरक्षित रखवा दिया गया है। मृतक की शिनाख्त के लिए आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। वहीं, कई थानों से भी मृतक के बारे में जानकारी जुटा रही है।

    पुलिस सूत्रों का कहना है कि मृतक के चेहरे पर चोट के निशान मिले हैं, ऐसे में पुलिस हत्या समेत कई पहलुओं से जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ पता चल सकेगा।