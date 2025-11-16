Language
    दिल्ली MCD पार्किंग में सालों से खड़े हैं सैकड़ों लावारिस वाहन, सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा

    By Nihal Singh Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 03:43 AM (IST)

    दिल्ली में एमसीडी की पार्किंग में सालों से लावारिस वाहन खड़े हैं, जो शहर की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं। इन वाहनों का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। एमसीडी के पास 400 से ज़्यादा पार्किंग स्थल हैं, जिनमें 1,500 से ज़्यादा गाड़ियाँ लावारिस खड़ी हैं। ठेकेदार पुलिस को सूचित करते हैं, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं करती। एमसीडी की निविदाओं में सुरक्षा का कोई प्रावधान नहीं है, जिसके कारण निवासियों को परेशानी हो रही है।

    दिल्ली में एमसीडी की पार्किंग में सालों से लावारिस वाहन खड़े हैं।

    निहाल सिंह, नई दिल्ली। दिल्ली में लाल किले के सामने हुए धमाके से पहले, आतंकी उमर ने अपनी गाड़ी एक पार्किंग में खड़ी करके विस्फोटक तैयार किए थे। उसने ये विस्फोटक सिर्फ़ तीन घंटे में तैयार किए थे। सवाल उठता है: अगर इतना ख़तरनाक विस्फोटक तीन घंटे में तैयार हो सकता है, तो एमसीडी की बहुमंजिला और ज़मीनी पार्किंग में ऐसे कई वाहन खड़े हैं जिन्हें सालों से उठाया नहीं गया है।

    नतीजतन, इन वाहनों के टायरों की हवा निकल गई है और धूल की एक मोटी परत जम गई है। ये वाहन दिल्लीवासियों की सुरक्षा के लिए ख़तरा हैं, क्योंकि कोई भी इनका इस्तेमाल साज़िश रचने के लिए कर सकता है। इन वाहनों की स्थिति के बारे में एमसीडी के प्रेस और सूचना निदेशालय से जवाब मांगा गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।

    दिल्ली में एमसीडी के पास 400 से ज़्यादा पार्किंग स्थल हैं, जबकि डीएमआरसी के पास 150 पार्किंग स्थल हैं। एक पार्किंग ठेकेदार ने बताया कि एमसीडी के हर पार्किंग स्थल में आमतौर पर 5-7 वाहन होते हैं जो सालों से वहाँ खड़े हैं। ये वाहन अनिवार्य रूप से लावारिस पड़े हैं क्योंकि न तो कोई इन्हें लेने आता है और न ही कोई इनके मालिकों से संपर्क कर पाता है।

    दिल्ली के विभिन्न पार्किंग स्थलों में 1,500 से ज़्यादा गाड़ियाँ लावारिस खड़ी हैं। अगर इन गाड़ियों का इस्तेमाल किसी साज़िश के लिए किया जाता है, तो इससे जान-माल का काफ़ी नुकसान हो सकता है, खासकर तब जब बहुमंजिला पार्किंग स्थलों पर बड़ी संख्या में लोग और गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। नाम न छापने की शर्त पर, पुरानी दिल्ली में पार्किंग स्थल चलाने वाले एक ठेकेदार ने बताया कि उसके पास 10-12 ऐसी गाड़ियाँ हैं जो सालों से वहाँ खड़ी हैं।

    सालों से कोई उन्हें लेने नहीं आया। हालाँकि पुलिस को इसकी सूचना दी गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पूर्वी दिल्ली में पार्किंग स्थल चलाने वाले एक अन्य ठेकेदार ने बताया कि अगर गाड़ियों के मासिक पास का भुगतान तीन महीने तक नहीं होता है, तो वे सबसे पहले गाड़ी मालिक से संपर्क करते हैं। अगर वे गाड़ी मालिक से संपर्क नहीं कर पाते, तो वे पुलिस को सूचित करते हैं, लेकिन पुलिस उनके रिकॉर्ड की जाँच करके यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लेती है कि गाड़ी के ख़िलाफ़ चोरी की कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है।

    दक्षिणी दिल्ली में पार्किंग स्थल चलाने वाले एक अन्य ठेकेदार ने बताया कि ऐसे वाहनों के लिए कोई नियम नहीं हैं। ठेकेदार अपने स्तर पर यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि उसकी पार्किंग की जगह बर्बाद न हो। इसके लिए, हम अक्सर ट्रैफ़िक पुलिस से संपर्क करते हैं, मालिक का पता ढूँढ़ते हैं, और गाड़ी हटवाने के लिए किसी को घर भेजते हैं।

    सुरक्षा के नाम पर पार्किंग की स्थिति खामोश 

    दिल्ली नगर निगम में पार्किंग सुविधाओं का प्रबंधन एमसीडी के प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट सेल द्वारा किया जाता है। एमसीडी इन पार्किंग स्थलों का संचालन निजी ठेकेदारों के ज़रिए करती है। इन ठेकेदारों को निविदा शर्तों के आधार पर पार्किंग स्थलों के संचालन की ज़िम्मेदारी दी जाती है।

    हालाँकि, पार्किंग निविदाओं में शहर की सुरक्षा से संबंधित किसी भी आवश्यकता का अभाव है। वाहनों की प्रवेश जाँच का कोई प्रावधान नहीं है, न ही इस बारे में कोई प्रावधान है कि लावारिस वाहनों के साथ क्या किया जाएगा। इससे यह सवाल उठता है: हालाँकि इन पार्किंग स्थल निविदाओं को एमसीडी सदन और स्थायी समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है, फिर भी किसी ने शहर के सुरक्षा प्रबंधन पर विचार नहीं किया है।

    राजधानी दिल्ली पहले से ही पार्किंग स्थल की कमी से जूझ रही है। नतीजतन, ये लावारिस वाहन अनावश्यक रूप से पार्किंग स्थल पर कब्ज़ा कर रहे हैं। इससे निवासियों को असुविधा होती है, क्योंकि उन्हें अपने घरों के पास पार्किंग की जगह नहीं मिल पाती।

    पार्किंग नियमों में खामियों के लिए ये अधिकारी जिम्मेदार

    • अपर आयुक्त (आरपी सेल)
    • उपायुक्त (आरपी सेल)
    • प्रशासनिक अधिकारी (आरपी सेल)