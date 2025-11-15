दिल्ली में MCD और DMRC के पार्किंग में लावारिस वाहन, सुरक्षा पर सवाल

निहाल सिंह, नई दिल्ली। दिल्ली में लाल किले के सामने हुए धमाके से पहले, आतंकवादी उमर ने अपनी गाड़ी एक पार्किंग में खड़ी करके विस्फोटक तैयार किए थे। उसने ये विस्फोटक सिर्फ़ तीन घंटे में तैयार किए थे। सवाल उठता है: अगर इतना ख़तरनाक विस्फोटक तीन घंटे में तैयार हो सकता है, तो एमसीडी की बहुमंजिला और ज़मीनी पार्किंग में ऐसे कई वाहन खड़े हैं जिन्हें सालों से उठाया ही नहीं गया है।

नतीजतन, इन वाहनों के टायरों की हवा निकल गई है और धूल की एक मोटी परत जम गई है। ये वाहन दिल्लीवासियों की सुरक्षा के लिए ख़तरा हैं, क्योंकि कोई भी इनका इस्तेमाल साज़िश रचने के लिए कर सकता है।

दिल्ली में 400 से ज़्यादा पार्किंग स्थल एमसीडी के हैं, जबकि 150 डीएमआरसी के और 119 डीएमआरसी के हैं। एक पार्किंग ठेकेदार ने बताया कि एमसीडी के हर पार्किंग स्थल में आमतौर पर 5-7 वाहन सालों से खड़े होते हैं। ये वाहन अनिवार्य रूप से लावारिस पड़े हैं क्योंकि कोई इन्हें लेने नहीं आता और न ही कोई इनके मालिकों से संपर्क कर पाता है।

दिल्ली में, विभिन्न पार्किंग स्थलों में 1,500 से ज़्यादा वाहन लावारिस खड़े हैं। अगर इन वाहनों का इस्तेमाल किसी साज़िश के लिए किया जाता है, तो इससे जान-माल का भारी नुकसान हो सकता है, खासकर जब बहुमंजिला पार्किंग में बड़ी संख्या में लोग और वाहन खड़े होते हैं।

पुरानी दिल्ली में पार्किंग स्थल चलाने वाले एक ठेकेदार ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि उनके पास ऐसे 10-12 वाहन हैं जो सालों से वहाँ खड़े हैं। सालों से कोई उन्हें लेने नहीं आया है। हालाँकि पुलिस को इसकी सूचना दी गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

पूर्वी दिल्ली में पार्किंग स्थल चलाने वाले एक अन्य ठेकेदार ने बताया कि अगर वाहनों का मासिक पास तीन महीने तक नहीं चुकाया जाता है, तो वे सबसे पहले कार मालिक से संपर्क करते हैं। अगर मालिक से संपर्क नहीं हो पाता है, तो वे पुलिस को सूचित करते हैं, लेकिन पुलिस उनके रिकॉर्ड की जाँच करने और यह पता लगाने के बाद कि वाहन के खिलाफ चोरी की कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है, मामले से पल्ला झाड़ लेती है।

दक्षिणी दिल्ली में पार्किंग स्थल चलाने वाले एक अन्य ठेकेदार ने बताया कि ऐसे वाहनों के लिए कोई नियम नहीं हैं। ठेकेदार यह सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश करता है कि उसकी पार्किंग की जगह बर्बाद न हो। इसके लिए, हम अक्सर ट्रैफ़िक पुलिस से संपर्क करते हैं, मालिक का पता पता करते हैं, और वाहन वापस लेने के लिए किसी को उसके घर भेजते हैं।

सुरक्षा के नाम पर पार्किंग की स्थिति खामोश दिल्ली नगर निगम में पार्किंग सुविधाओं का प्रबंधन एमसीडी के गैर-लाभकारी परियोजना प्रकोष्ठ द्वारा किया जाता है। एमसीडी इन पार्किंग सुविधाओं का संचालन निजी ठेकेदारों के माध्यम से करती है। इन ठेकेदारों को निविदा शर्तों के आधार पर पार्किंग सुविधाओं के संचालन की ज़िम्मेदारी दी जाती है। हालाँकि, पार्किंग निविदाओं में शहर की सुरक्षा संबंधी कोई भी आवश्यकता नहीं है।

वाहनों के प्रवेश की जाँच का कोई प्रावधान नहीं है, न ही यह प्रावधान है कि लावारिस वाहनों के साथ क्या किया जाएगा। इससे यह सवाल उठता है: हालाँकि इन पार्किंग निविदाओं को एमसीडी सदन और स्थायी समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है, फिर भी किसी ने शहर की सुरक्षा संबंधी गतिविधियों पर विचार नहीं किया है।

पार्किंग की जगह पहले से ही कम है, लावारिस वाहन जगह घेर रहे हैं। राजधानी दिल्ली पहले से ही पार्किंग की जगह की कमी से जूझ रही है। इसके अलावा, ये लावारिस वाहन अनावश्यक रूप से पार्किंग की जगह घेर रहे हैं। इससे निवासियों को असुविधा होती है, क्योंकि उन्हें अपने घरों के पास पार्किंग की जगह नहीं मिल पाती है।