दिल्ली दंगा 2020 के आरोपी उमर खालिद को मिली जमानत, बहन की शादी में होगा शामिल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Delhi Riots 2020 के आरोपी उमर खालिद को दिल्ली की एक अदालत से गुरुवार को अंतरिम जमानत मिल गई। उमर को यह राहत बहन की शादी के लिए मिली है।

दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट से उमर को 16-29 दिसंबर तक की अंतरिम जमानत मिली है। इस दौरान वह अपनी बहन की शादी में शामिल होगा।

जेएनयू के पूर्व छात्र, एक्टिविस्ट उमर खालिद 2020 से ही दिल्ली दंगों की साजिश रचने के आरोप में जेल में बंद है। उमर खालिद पर यूएपीए के तहत केस दर्ज है।

20 हजार का निजी बॉन्ड भी भरना होगा

कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर वाजपेयी ने खालिद को 16 से 29 दिसंबर तक अंतरिम जमानत दी, जिसके लिए उन्हें 20,000 के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानती पेश करने होंगे।