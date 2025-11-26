'... हम तुझे बताएंगे खालिस्तान क्या होता है ', फिल्म Udaipur Files के निर्माता से मांगी 5 करोड़ की रंगदारी

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। नोएडा निवासी फिल्म निर्माता अमित जानी से पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगे जाने का मामला सामने आया है। पैसे न देने पर हत्या करने की भी धमकी दी गई। पीड़ित ने बुधवार को मालवीय नगर थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई है। उनकी शिकायत पर मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है।

पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक अमित जानी 25 नवंबर को छतरपुर में मां कात्यायनी का दर्शन करने गए थे। वहां से लौटते समय रात 10:08 बजे उनके मोबाइल पर अनजान नंबर से ऑडियो क्लिप आया। इसमें एक व्यक्ति ने खुद को खालिस्तानी बताते हुए अभद्र भाषा का प्रयोग किया और पांच करोड़ रुपये रंगदारी मांगी।

उनकी आगामी फिल्म को लेकर ऑडियो में आरोपी ने कहा कि ''पहले भी पैसे मांगे थे। फिल्म बनाकर लाॅरेंस को मशहूर करने के लिए तेरे पास पैसे हैं, हमें देने के लिए नहीं। बड़ा हिंदू-मुस्लिम करता रहता है। हम तुझे बताएंगे खालिस्तान क्या होता है।