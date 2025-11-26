Language
    '... हम तुझे बताएंगे खालिस्तान क्या होता है ', फिल्म Udaipur Files के निर्माता से मांगी 5 करोड़ की रंगदारी

    By Rais Rais Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 10:59 PM (IST)

    फिल्म निर्माता अमित जानी से वाट्सएप पर ऑडियो क्लिप भेजकर 5 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है। पैसे न देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। पीड़ित ने मालवीय नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। धमकी देने वाले ने खुद को खालिस्तानी बताया है और 'उदयपुर फाइल्स' फिल्म बनाने पर आपत्ति जताई है। गृह मंत्रालय ने अमित जानी को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी है।

    जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। नोएडा निवासी फिल्म निर्माता अमित जानी से पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगे जाने का मामला सामने आया है। पैसे न देने पर हत्या करने की भी धमकी दी गई। पीड़ित ने बुधवार को मालवीय नगर थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई है। उनकी शिकायत पर मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है।

    पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक अमित जानी 25 नवंबर को छतरपुर में मां कात्यायनी का दर्शन करने गए थे। वहां से लौटते समय रात 10:08 बजे उनके मोबाइल पर अनजान नंबर से ऑडियो क्लिप आया। इसमें एक व्यक्ति ने खुद को खालिस्तानी बताते हुए अभद्र भाषा का प्रयोग किया और पांच करोड़ रुपये रंगदारी मांगी।

    उनकी आगामी फिल्म को लेकर ऑडियो में आरोपी ने कहा कि ''पहले भी पैसे मांगे थे। फिल्म बनाकर लाॅरेंस को मशहूर करने के लिए तेरे पास पैसे हैं, हमें देने के लिए नहीं। बड़ा हिंदू-मुस्लिम करता रहता है। हम तुझे बताएंगे खालिस्तान क्या होता है।

    अमित जानी ने हाल ही में दर्जी कन्हैया लाल की हत्या पर आधारित फिल्म उदयपुर फाइल्स बनाई थी। फिल्म रिलीज के बाद से उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां मिलने लगीं। सुरक्षा के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है।

    इससे पहले हरियाणा पुलिस के एसटीएफ टीम की ओर से जारी एक रिपोर्ट में उनके बमबिहा, कौशल चौधरी, हिमांशु भाऊ और नीरज गैंग के निशाने पर होने की बात आयी थी।

