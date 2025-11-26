Language
    उदयपुर फाइल्स निर्माता को जान से मारने की धमकी, पुलिस जांच में जुटी

    By Rajesh Kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 06:47 PM (IST)

    उदयपुर फाइल्स के निर्माता को जान से मारने की धमकी मिली है, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और निर्माता को सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास कर रही है। इस घटना से फिल्म जगत में हड़कंप मच गया है।

    उदयपुर फाइल्स के निर्माता को जान से मारने की धमकी मिली है। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, साउथ दिल्ली। नोएडा के फिल्ममेकर अमित जानी के खिलाफ पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। पैसे न देने पर उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई। पीड़ित ने बुधवार को मालवीय नगर थाने में शिकायत देकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। उनकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है।

    पुलिस की शिकायत के मुताबिक, अमित जानी 25 नवंबर को छतरपुर में मां कात्यायनी के दर्शन करने गए थे। वहां से लौटते समय रात 10:08 बजे उन्हें एक अनजान नंबर से एक ऑडियो क्लिप मिली। इसमें खुद को खालिस्तानी बताने वाले एक व्यक्ति ने गाली-गलौज करते हुए पांच करोड़ रुपये की फिरौती मांगी।

    उनकी आने वाली फिल्म के बारे में आरोपी ने कहा, "तुमने पहले भी पैसे मांगे हैं। तुम्हारे पास लॉरेंस को फिल्म बनाकर मशहूर करने के लिए पैसे हैं, हमें देने के लिए नहीं। तुम बड़ा हिंदू-मुस्लिम वाला खेल खेलते रहो। हम तुम्हें दिखाएंगे कि खालिस्तान क्या होता है।"

    अमित जानी ने हाल ही में दर्जी कन्हैया लाल की हत्या पर आधारित फिल्म "उदयपुर फाइल्स" बनाई है। फिल्म रिलीज़ होने के बाद से उन्हें बार-बार जान से मारने की धमकियाँ मिल रही हैं। उनकी सुरक्षा के लिए, होम मिनिस्ट्री ने उन्हें Y-कैटेगरी की सिक्योरिटी दी है। इससे पहले, हरियाणा पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स (STF) की जारी एक रिपोर्ट से पता चला था कि वह बंबिहा, कौशल चौधरी, हिमांशु भाऊ और नीरज गैंग के टारगेट पर थे।