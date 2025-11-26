उदयपुर फाइल्स निर्माता को जान से मारने की धमकी, पुलिस जांच में जुटी

जागरण संवाददाता, साउथ दिल्ली। नोएडा के फिल्ममेकर अमित जानी के खिलाफ पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। पैसे न देने पर उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई। पीड़ित ने बुधवार को मालवीय नगर थाने में शिकायत देकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। उनकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है।

पुलिस की शिकायत के मुताबिक, अमित जानी 25 नवंबर को छतरपुर में मां कात्यायनी के दर्शन करने गए थे। वहां से लौटते समय रात 10:08 बजे उन्हें एक अनजान नंबर से एक ऑडियो क्लिप मिली। इसमें खुद को खालिस्तानी बताने वाले एक व्यक्ति ने गाली-गलौज करते हुए पांच करोड़ रुपये की फिरौती मांगी।

उनकी आने वाली फिल्म के बारे में आरोपी ने कहा, "तुमने पहले भी पैसे मांगे हैं। तुम्हारे पास लॉरेंस को फिल्म बनाकर मशहूर करने के लिए पैसे हैं, हमें देने के लिए नहीं। तुम बड़ा हिंदू-मुस्लिम वाला खेल खेलते रहो। हम तुम्हें दिखाएंगे कि खालिस्तान क्या होता है।"