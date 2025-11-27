'मेरी बांह मरोड़ी, मैं चिल्लाई तो वह रुक गया'; Uber राइडर के हमले से घायल हुई महिला ने सुनाई आपबीती

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दक्षिण दिल्ली के पॉश इलाके वसंत विहार से सर्वोदय एन्क्लेव जा रही एक महिला यात्री के साथ उबर कैब ड्राइवर ने कथित तौर पर बदसलूकी की और उनका हाथ मरोड़ दिया। घटना मंगलवार देर रात की बताई जा रही है।

महिला यात्री ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर लिखा है कि वे डॉक्टर के पास जा रही थीं। उन्होंने उबर बुक की और ड्रॉप लोकेशन एस्सेक्स फार्म्स के पास पिन की गई थी। ड्राइवर शुरू में पिन के बिना छोड़ने को राजी हो गया, लेकिन अचानक चिढ़ने लगा, चिल्लाने लगा और गाड़ी मुड़ाकर गलत दिशा में ले जाने लगा, जबकि महिला ने सीधे यू-टर्न लेने को कहा था।

महिला ने आगे लिखा, “मैंने गाड़ी रुकवाई, लेकिन ड्राइवर नहीं माना। गाड़ी रोकने के लिए मैंने दरवाज़ा खोला तो ड्राइवर ने मुड़कर मेरा हाथ पकड़ा और जोर से मरोड़ दिया।” घटना के तुरंत बाद महिला ने पुलिस के 100 नंबर पर कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद उबर की सेफ्टी हेल्पलाइन पर संपर्क किया गया। उबर की प्रतिनिधि संजना ने 100 डायल करने को कहा और आश्वासन दिया कि पूरी टीम को मामले में शामिल कर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।

महिला ने एक्स पर @DelhiPolice को टैग करते हुए सवाल उठाया, “जरूरत पड़ने पर दिल्ली की औरतें आपसे कैसे कॉन्टैक्ट करें?” मामला सामने आने के बाद महिला सुरक्षा और राइड-हेलिंग ऐप्स की जिम्मेदारी फिर से चर्चा में आ गई है।

उबर ने अधिकारिक तौर पर महिला के पोस्ट पर रिप्लाई कर लिखा, "हेलो, यह बहुत चिंता की बात है। इस तरह का व्यवहार बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और आपकी सुरक्षा हमेशा प्राथमिकता रहेगी। कृपया अपनी खास ट्रिप की तारीख और समय और अपने Uber अकाउंट से जुड़ी रजिस्टर्ड कॉन्टैक्ट डिटेल्स डायरेक्ट मैसेज से शेयर करें। हमारी सेफ्टी टीम जल्द ही आपसे संपर्क करेगी।"