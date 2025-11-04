दिल्ली के मंगोलपुरी और राजपार्क में दो लाश मिलने से सनसनी, दहशत में इलाके के लोग

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली के मंगोलपुरी और राजपार्क थाना क्षेत्रों में दो अलग-अलग स्थानों से दो अज्ञात शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। दोनों ही मामलों में मृतकों की अब तक शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पहला मामला मंगोलपुरी थाना क्षेत्र का है, जहां 30 अक्तूबर को पीतमपुरा स्थित भगवान महावीर अस्पताल के पास लगभग 40 से 43 वर्षीय एक व्यक्ति का शव मिला था। राहगीरों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। मृतक के शरीर पर चोट के कोई स्पष्ट निशान नहीं पाए गए, हालांकि पुलिस हत्या समेत सभी पहलुओं से जांच कर रही है।