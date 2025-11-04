Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली के मंगोलपुरी और राजपार्क में दो लाश मिलने से सनसनी, दहशत में इलाके के लोग

    By Shamse Alam Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 03:46 PM (IST)

    बाहरी दिल्ली के मंगोलपुरी और राजपार्क में दो अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई। मंगोलपुरी में 30 अक्तूबर को एक 40-43 वर्षीय व्यक्ति का शव मिला, जबकि राजपार्क में 1 सितंबर को एक 30-35 वर्षीय युवक का शव बरामद हुआ। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मृतकों की शिनाख्त करने की कोशिश कर रही है।  

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली के मंगोलपुरी और राजपार्क थाना क्षेत्रों में दो अलग-अलग स्थानों से दो अज्ञात शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। दोनों ही मामलों में मृतकों की अब तक शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पहला मामला मंगोलपुरी थाना क्षेत्र का है, जहां 30 अक्तूबर को पीतमपुरा स्थित भगवान महावीर अस्पताल के पास लगभग 40 से 43 वर्षीय एक व्यक्ति का शव मिला था। राहगीरों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। मृतक के शरीर पर चोट के कोई स्पष्ट निशान नहीं पाए गए, हालांकि पुलिस हत्या समेत सभी पहलुओं से जांच कर रही है।

    दूसरा मामला राजपार्क थाना क्षेत्र का है, जहां एक सितंबर को रेलवे स्टेशन के पास से करीब 30 से 35 वर्षीय युवक का शव बरामद किया गया था। मौके से कोई पहचान पत्र या ऐसा सुराग नहीं मिला जिससे मृतक की पहचान हो सके। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आसपास के थानों को भी सूचना दी ताकि किसी गुमशुदा व्यक्ति से शव की पहचान हो सके।

    यह भी पढ़ें- दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारी की फ्लैट में चाकू से गोदकर हत्या, बाथरूम में खून से लथपथ मिली लाश

    दोनों ही मामलों में पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और अन्य थानों के साथ समन्वय बनाकर मृतकों की पहचान की कोशिश में जुटी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। फिलहाल दोनों मामलों में हत्या समेत सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है।