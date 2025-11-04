दिल्ली के मंगोलपुरी और राजपार्क में दो लाश मिलने से सनसनी, दहशत में इलाके के लोग
बाहरी दिल्ली के मंगोलपुरी और राजपार्क में दो अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई। मंगोलपुरी में 30 अक्तूबर को एक 40-43 वर्षीय व्यक्ति का शव मिला, जबकि राजपार्क में 1 सितंबर को एक 30-35 वर्षीय युवक का शव बरामद हुआ। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मृतकों की शिनाख्त करने की कोशिश कर रही है।
जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली के मंगोलपुरी और राजपार्क थाना क्षेत्रों में दो अलग-अलग स्थानों से दो अज्ञात शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। दोनों ही मामलों में मृतकों की अब तक शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।
पहला मामला मंगोलपुरी थाना क्षेत्र का है, जहां 30 अक्तूबर को पीतमपुरा स्थित भगवान महावीर अस्पताल के पास लगभग 40 से 43 वर्षीय एक व्यक्ति का शव मिला था। राहगीरों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। मृतक के शरीर पर चोट के कोई स्पष्ट निशान नहीं पाए गए, हालांकि पुलिस हत्या समेत सभी पहलुओं से जांच कर रही है।
दूसरा मामला राजपार्क थाना क्षेत्र का है, जहां एक सितंबर को रेलवे स्टेशन के पास से करीब 30 से 35 वर्षीय युवक का शव बरामद किया गया था। मौके से कोई पहचान पत्र या ऐसा सुराग नहीं मिला जिससे मृतक की पहचान हो सके। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आसपास के थानों को भी सूचना दी ताकि किसी गुमशुदा व्यक्ति से शव की पहचान हो सके।
दोनों ही मामलों में पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और अन्य थानों के साथ समन्वय बनाकर मृतकों की पहचान की कोशिश में जुटी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। फिलहाल दोनों मामलों में हत्या समेत सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है।
