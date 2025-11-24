Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली जू से भागे चार सियारों में से दो को पकड़ाए, अन्य की तलाश जारी

    By Shashi Thakur Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 09:00 PM (IST)

    दिल्ली के नेशनल जूलॉजिकल पार्क से भागे चार सियारों में से दो को पकड़ लिया गया है। बाकी सियारों की तलाश अभी भी जारी है। चिड़ियाघर प्रशासन सीसीटीवी फुटेज से निगरानी कर रहा है और उन्हें पकड़ने के लिए विशेष दस्ते और पिंजरे लगाए गए हैं। अधिकारियों ने कहा कि भागे हुए सियार दर्शकों के इलाके में नहीं गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत कर दिया गया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    दिल्ली के नेशनल जूलॉजिकल पार्क से भागे चार सियारों में से दो को पकड़ लिया गया है। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पिछले शनिवार सुबह नेशनल ज़ूलॉजिकल पार्क में अपने बाड़े से भागे चार सियारों में से दो को सोमवार को एक टीम ने सुरक्षित पकड़ लिया और उनके बाड़ों में वापस भेज दिया। हालांकि, बाकी एक या दो सियारों की तलाश अभी भी जारी है। ज़ू के डायरेक्टर संजीत सिंह ने कहा कि बाकी एक या दो सियार बाड़ों के पीछे जंगली इलाके में हो सकते हैं। CCTV फुटेज पर लगातार नज़र रखी जा रही है, और स्पेशल स्क्वॉड के साथ कमजोर जगहों पर ट्रैप केज लगाए गए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अधिकारियों ने कन्फर्म किया है कि जानवर विज़िटर एरिया में नहीं गए हैं, लेकिन सूत्रों से पता चला है कि भागे हुए कुछ सियार ज़ू की बाउंड्री के बाहर सुंदर नगर के पास जंगली इलाकों में देखे गए हैं।

    शनिवार सुबह बीट नंबर 10 में अज़ीमगंज सराय के पास घने जंगल में तीन से चार सियार देखने के बाद ज़ू के स्टाफ़ ने एक प्ले ज़ोन बनाया और उन्हें वापस उनके बाड़ों में लाने के लिए ट्रैप लगाए।

    अधिकारियों ने ट्रैंक्विलाइज़र भी स्टैंडबाय पर रखे हैं। एनिमल सेक्शन के स्टाफ़, सिक्योरिटी वाले और तय टीमों को पूरे ज़ू में तैनात किया गया है। इससे चिड़ियाघर की तैयारियों और बाड़े के सुरक्षा मानकों के कथित उल्लंघन को लेकर चिंता बढ़ गई है।