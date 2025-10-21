Language
    दिल्ली: केशवपुरम में 48 घंटे में दो शव मिलने से हड़कंप

    By Rajesh Kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 07:43 PM (IST)

    दिल्ली के केशवपुरम थाना क्षेत्र में 48 घंटों के भीतर एक महिला सहित दो शव मिलने से सनसनी फैल गई है। पहला शव एक पुरुष का था, जिसकी पहचान वजीरपुर जेजे कॉलोनी के निवासी के रूप में हुई है। दूसरा शव एक महिला का है, जिसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है, शुरुआती जाँच में आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है।

    दिल्ली के केशवपुरम थाना क्षेत्र में 48 घंटों के भीतर एक महिला सहित दो शव मिलने से सनसनी फैल गई है।

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। केशवपुरम थाना क्षेत्र में 48 घंटे के भीतर एक महिला समेत दो शव मिले हैं। कल सुबह नहर किनारे एक पुरुष का शव मिला था। उसकी पहचान वजीरपुर जेजे कॉलोनी निवासी के रूप में हुई है।

    जबकि आज दोपहर नहर में मिले महिला के शव की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। केशवपुरम थाना पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि शुरुआती जाँच में ऐसा लग रहा है कि दोनों ने आत्महत्या की है। पुलिस इस मामले के कई अन्य पहलुओं की भी जाँच कर रही है।