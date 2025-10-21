दिल्ली: केशवपुरम में 48 घंटे में दो शव मिलने से हड़कंप

दिल्ली के केशवपुरम थाना क्षेत्र में 48 घंटों के भीतर एक महिला सहित दो शव मिलने से सनसनी फैल गई है। पहला शव एक पुरुष का था, जिसकी पहचान वजीरपुर जेजे कॉलोनी के निवासी के रूप में हुई है। दूसरा शव एक महिला का है, जिसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है, शुरुआती जाँच में आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है।

