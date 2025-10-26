दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय सिगरेट तस्करी का भंडाफोड़, 66000 से ज्यादा सिगरेट के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। देश में अंतरराष्ट्रीय बांड की सिगरेट बेचने पर प्रतिबंध है। ऐसे में बिना निर्दिष्ट चित्रात्मक चेतावनी लेबल के अंतरराष्ट्रीय ब्रांड की सिगरेट बेचने के आरोप में क्राइम ब्रांच ने दो आरोपित को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 66,400 सिगरेट बरामद की गई है। ये सिगरेट डनहिल और डेविड आफ गोल्ड है। इन प्रतिबंधित सिगरेटों की कीमत पुलिस ने 12 लाख रुपये होने का दावा किया है।

डीसीपी हर्ष इंदौरा के मुताबिक गिरफ्तार किए गए आरोपितों के नाम प्रवीण सहगल, पानीपत व मुकेश खटरेजा, मुखर्जी नगर है। प्रवीण सहगल सातवीं कक्षा तक पढ़ाई की है। उसने कुछ साल पहले कंबोडिया से प्रतिबंधित सिगरेट की तस्करी शुरू की थी। वहीं मुकेश खटरेजा बारहवीं पास है। उसने भी कंबोडिया से प्रतिबंधित सिगरेट की तस्करी शुरू की थी। इनके कब्जे से 332 'डंडे' (प्रत्येक में प्रतिबंधित सिगरेट के 10 पैकेट) बरामद किए गए, जिनमें अंतरराष्ट्रीय ब्रांड डनहिल, डेविड आफ गोल्ड की कुल 66,400 प्रतिबंधित सिगरेट थीं।

25 अक्टूबर को एसीपी भगवती प्रसाद व इंस्पेक्टर गुलशन यादव के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच की टीम ने प्रवीण और मुकेश नामक दो आरोपित को भारी मात्रा में तस्करी की गई प्रतिबंधित सिगरेट के साथ गिरफ्तार किया। एसआई चेतन और हवलदार प्रशांत को बिना आवश्यक चित्रात्मक चेतावनियों वाली सिगरेटों के अवैध व्यापार में संलिप्त व्यक्तियों के बारे में सूचना मिली थी।