महंगे शौक पूरे करने के लिए चोरी की वारदात को दिया अंजाम, अब दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़े दो शातिर

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। भीड़भाड़ वाले इलाके में मोटरसाइकिल सवार को बातों में उलझाकर उसके बैग से 102 ग्राम सोने के आभूषण चोरी करने वाले दो बदमाशों को कोतवाली थाना पुलिस की टीम ने दबोच लिया। उनके कब्जे से चोरी किए गए सभी आभूषण बरामद कर लिए गए हैं। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान दिलशाद गार्डन के साहिल और शाहदरा के अनिकेत के रूप में हुई है।

उपायुक्त राजा बांठिया के मुताबिक, 15 अक्टूबर को पीतांबर सिंह ने शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि वह सोने के आभूषण कूचा महाजनी से खरीदकर दंगल मैदान पार्किंग से अपनी बाइक लेकर घर पहुंचे। घर पहुंचने पर बैग चेक किया तो उसकी जिप खुली हुई थी और ज्वेलरी बाक्स में रखे आभूषण गायब थे।

पुलिस ने मामला दर्ज कर सौ से अधिक सीसीटीवी की फुटेज खंगाली, जिसमें पता चला कि दो लोगों ने बनखंडी मंदिर के पास शिकायतकर्ता को घेरा और उनका ध्यान भटकाते हुए बैग से आभूषण चोरी कर लिए। वेंडरों और दुकानदारों की मदद से एक संदिग्ध की पहचान साहिल के रूप में हुई। 20 अक्टूबर को गुप्त सूचना पर उसे दिलशाद गार्डन से दबोच लिया।

उसने बताया कि चोरी का सामान उसने अपने साथी अनिकेत को दिया था। उसकी निशानदेही पर सह आरोपित अनिकेत के घर छापा मारते हुए दबोच लिया और उसके कब्जे से सभी चोरी के सोने के सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया गया।