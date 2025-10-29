Language
    महंगे शौक पूरे करने के लिए चोरी की वारदात को दिया अंजाम, अब दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़े दो शातिर

    By Mohammed Saqib Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 10:53 AM (IST)

    दिल्ली पुलिस ने बाइक सवार को बातों में फंसाकर 102 ग्राम सोने के आभूषण चुराने वाले दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान साहिल और अनिकेत के रूप में हुई है, जिनके पास से चोरी किए गए आभूषण बरामद हुए हैं। पुलिस जांच में पता चला कि दोनों महंगे शौक पूरा करने के लिए चोरी करते थे। शिकायतकर्ता पीतांबर सिंह ने 15 अक्टूबर को मामला दर्ज कराया था।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। भीड़भाड़ वाले इलाके में मोटरसाइकिल सवार को बातों में उलझाकर उसके बैग से 102 ग्राम सोने के आभूषण चोरी करने वाले दो बदमाशों को कोतवाली थाना पुलिस की टीम ने दबोच लिया। उनके कब्जे से चोरी किए गए सभी आभूषण बरामद कर लिए गए हैं। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान दिलशाद गार्डन के साहिल और शाहदरा के अनिकेत के रूप में हुई है।

    उपायुक्त राजा बांठिया के मुताबिक, 15 अक्टूबर को पीतांबर सिंह ने शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि वह सोने के आभूषण कूचा महाजनी से खरीदकर दंगल मैदान पार्किंग से अपनी बाइक लेकर घर पहुंचे। घर पहुंचने पर बैग चेक किया तो उसकी जिप खुली हुई थी और ज्वेलरी बाक्स में रखे आभूषण गायब थे।

    पुलिस ने मामला दर्ज कर सौ से अधिक सीसीटीवी की फुटेज खंगाली, जिसमें पता चला कि दो लोगों ने बनखंडी मंदिर के पास शिकायतकर्ता को घेरा और उनका ध्यान भटकाते हुए बैग से आभूषण चोरी कर लिए। वेंडरों और दुकानदारों की मदद से एक संदिग्ध की पहचान साहिल के रूप में हुई। 20 अक्टूबर को गुप्त सूचना पर उसे दिलशाद गार्डन से दबोच लिया।

    उसने बताया कि चोरी का सामान उसने अपने साथी अनिकेत को दिया था। उसकी निशानदेही पर सह आरोपित अनिकेत के घर छापा मारते हुए दबोच लिया और उसके कब्जे से सभी चोरी के सोने के सामान के साथ गिरफ्तार कर लिया गया।

    पुलिस ने उसके कब्जे से चाेरी के आठ कंगन, एक नैकलेस, एक जोड़ी झुमके, दो पेंडेंट और एक अंगूठी बरामद की गई। पूछताछ में पता चला कि दोनों अपने महंगे शौक पूरा करने के लिए चोरी की वारदात को अंजाम देते थे।

     