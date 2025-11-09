दिल्ली में फर्जी अधिकारी बनकर किया बड़ा कारनामा, गिरफ्तारी के बाद खुला गहरा राज

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। पुलिस ने ओडिशा के भुवनेश्वर से दो जालसाजों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने खुद को चावल कंपनी का अधिकारी बताकर दिल्ली के एक कारोबारी से 20 लाख रुपये का चावल ठग लिया। जांच में पता चला कि दोनों ने कंपनी के फर्जी दस्तावेजों के जरिए 20 लाख रुपये का चावल मंगवाया था।

डिलीवरी के बाद जब चावल कारोबारी ने भुगतान के लिए उनसे संपर्क किया तो आरोपी गायब हो गए। दोनों लखनऊ और वाराणसी, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। पिछले साल जुलाई में उत्तर-पश्चिम दिल्ली जिले के सुभाष प्लेस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। अपनी शिकायत में उन्होंने बताया कि वे एमपीडी रिटेल नामक फर्म के तहत 15 साल से चावल और खाद्यान्न का व्यापार कर रहे हैं।

तीन व्यक्तियों दीपक कुमार सिंह, बासुदेव स्वैन और अमित कुमार सिंह ने खुद को स्मार्टवैल्यू लिमिटेड का अधिकारी बताकर कारोबारी को यह विश्वास दिलाया कि वे बड़े पैमाने पर चावल खरीदने में रुचि रखते हैं। उनके दावों पर विश्वास करके कारोबारी ने उचित बिलों के साथ लगभग 20 लाख रुपये का चावल सप्लाई कर दिया। शिकायतकर्ता के अनुसार, जब भुगतान के लिए संपर्क किया गया, तो उन्होंने पहले तो टालमटोल की और फिर गायब हो गए।

ज़िला पुलिस उपायुक्त भीष्म सिंह ने बताया कि शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत बिलों और दस्तावेज़ों की जाँच करने पर यह स्पष्ट हो गया कि अभियुक्त स्मार्ट वैल्यू लिमिटेड से किसी भी तरह से संबद्ध नहीं थे और इस्तेमाल किए गए दस्तावेज़ और मुहरें नकली थीं। दीपक कुमार और बासुदेव स्वैन को कंपनी का प्रतिनिधि बताकर ₹20 लाख मूल्य के चावल का ऑर्डर दिया गया था।

अभियुक्तों ने धोखाधड़ी से चावल प्राप्त किया और उसे निजी लाभ के लिए बेच दिया। उन्होंने बताया कि स्मार्ट वैल्यू लिमिटेड को एक नोटिस भी भेजा गया था, जिस पर कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि गौरव सिंह ने कहा कि वे व्यक्ति (दीपक कुमार और बासुदेव स्वैन) कंपनी के कर्मचारी या प्रतिनिधि नहीं थे।

ज़िला पुलिस उपायुक्त ने बताया कि पुलिस को भुवनेश्वर (ओडिशा) और कानपुर (उत्तर प्रदेश) में छापेमारी के लिए भेजा गया था। खुफिया जानकारी और तकनीकी निगरानी के आधार पर, पुलिस ने बासुदेव स्वैन और दीपक कुमार को खारवेल नगर, भुवनेश्वर (ओडिशा) से गिरफ्तार किया।