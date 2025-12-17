दिल्ली: महरौली में ट्रक का टायर फटने से स्कूली बच्ची घायल, घटना CCTV में कैद

जागरण संवाददाता, साउथ दिल्ली। बुधवार को महरौली पुलिस स्टेशन इलाके में एक सब्जी मंडी के पास एक ट्रक का टायर फटने से एक स्कूली छात्रा घायल हो गई। घटना उस समय हुई जब ट्रक ड्राइवर के हेल्पर की मदद से एक पतली गली से गुज़र रहा था। लड़की ट्रक के पास से गुजरने की कोशिश कर रही थी, तभी अचानक जोरदार धमाके के साथ टायर फट गया।

स्थानीय दुकानदारों के मुताबिक, लड़की को गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने बताया कि लड़की की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। यह घटना CCTV फुटेज में कैद हो गई है, जो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है।