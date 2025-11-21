यात्रीगण कृप्या ध्यान दें... कोहरे के प्रकोप से सुस्त पड़ी ट्रेनें, दरभंगा हमसफर समेत कई गाड़ियों के समय में बदलाव
कोहरे के कारण उत्तर भारत में ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ है। दृश्यता कम होने से कई ट्रेनों को पुनर्निर्धारित किया गया है, जिसमें दरभंगा हमसफर एक्सप्रेस भी शामिल है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे यात्रा से पहले ट्रेनों की स्थिति की जांच कर लें ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। Trains Rescheduled अभी कोहरे का प्रकोप शुरू नहीं हुआ है, लेकिन लंबी दूरी की कई ट्रेनें विशेषकर पूर्व दिशा की घंटों विलंब से चल रही हैं। देर से गंतव्य पर पहुंचने के कारण कई ट्रेनों के प्रस्थान समय में भी बदलाव करना पड़ रहा है जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
आनंद विहार टर्मिनल से सुबह सवा पांच बजे चलने वाली आनंद विहार टर्मिनल-पूर्णिया कोर्ट विशेष (05580) सवा आठ घंटे की देरी से दोपहर डेढ़ बजे रवाना होगी। नई दिल्ली से दोपहर 12.15 बजे चलने वाली दरभंगा हमसफर विशेष (02570) पांच घंटे के विलंब से शाम सवा पांच बजे चलेगी।
इसके साथ ही शामली-पुरानी दिल्ली पैसेंजर (54058) सवा दो घंटे, सहारनपुर-पुरानी दिल्ली पैसेंजर (54474) डेढ़ घंटे, सहारनपुर-पुरानी दिल्ली पैसेंजर (64558) सवा घंटे, बुलंदशहर-तिलक ब्रिज एमईएमयू (64567) सवा घंटे, दनकौर-शकूरबस्ती ईएमयू (64109) व रेवाड़ी-पुरानी दिल्ली पैसेंजर (54414) एक घंटे, गाजियाबाद-पुरानी दिल्ली ईएमयू (64903) आधा घंटे की देरी से चल रही है।
देरी से चल रही प्रमुख ट्रेनें
|
ट्रेन का नाम
|विलंब
|सहरसा-आनंद विहार टर्मिनल विशेष (05575)
|11 घंटे
|मानसी-नई दिल्ली विशेष (04453)
|10 घंटे
|दरभंगा-नई दिल्ली हमसफर विशेष (02569)
|सवा नौ घंटे
|बरौनी-नई दिल्ली हमसफर विशेष (02563)
|आठ घंटे
|अंबाला-मऊ विशेष (05302)
|साढ़े पांच घंटे
|गोरखपुर-आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस (15057)
|साढ़े चार घंटे
|रक्सौल-आनंद विहार टर्मिनल सत्याग्रह एक्सप्रेस (15273)
|चार घंटे
|मुजफ्फरपुर-आनंद विहार टर्मिनल सप्त क्रांति एक्सप्रेस (12557)
|तीन घंटे
|भागलपुर-आनंद विहार टर्मिनल गरीब रथ एक्सप्रेस (22405)
|तीन घंटे
|दानापुर-आनंद विहार टर्मिनल जनसाधारण एक्सप्रेस
|सवा तीन घंटे
|हल्दिया-आनंद विहार टर्मिनल साप्ताहिक एक्सप्रेस (12443)
|ढाई घंटे
|भागलपुर-आनंद विहार टर्मिनल विक्रमशिला एक्सप्रेस (12367)
|सवा दो घंटे
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।