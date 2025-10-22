दिल्ली-आगरा रेल मार्ग बाधित, खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें रद

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। मंगलवार रात वृंदावन के पास एक मालगाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने से दिल्ली-आगरा सेक्शन पर रेल यातायात बाधित हो गया है। इससे दिल्ली के यात्रियों की परेशानी भी बढ़ गई है।

हज़रत निज़ामुद्दीन-खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस (22470/22469), नई दिल्ली-रानी कमलापति शताब्दी एक्सप्रेस (12002/12001), नई दिल्ली-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी ताज एक्सप्रेस (12280/12279), नई दिल्ली-सोगरिया इंटरसिटी एक्सप्रेस (20452/20451), हज़रत निज़ामुद्दीन-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी गतिमान एक्सप्रेस (12050/12049) और अलीगढ़-पुरानी दिल्ली पैसेंजर समेत कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। कई अन्य ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है।