    दिल्ली-आगरा रेल मार्ग बाधित, खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें रद

    By Santosh Kumar Singh Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 03:22 PM (IST)

    वृंदावन के पास मालगाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने से दिल्ली-आगरा रेल मार्ग बाधित हो गया है, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। हज़रत निज़ामुद्दीन-खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें रद कर दी गई हैं। कुछ ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी यात्रा की योजना बनाने से पहले रेलवे की वेबसाइट पर नवीनतम जानकारी जांच लें।

    वृंदावन के पास मालगाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने से दिल्ली-आगरा रेल मार्ग बाधित हो गया है

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। मंगलवार रात वृंदावन के पास एक मालगाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने से दिल्ली-आगरा सेक्शन पर रेल यातायात बाधित हो गया है। इससे दिल्ली के यात्रियों की परेशानी भी बढ़ गई है।

    हज़रत निज़ामुद्दीन-खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस (22470/22469), नई दिल्ली-रानी कमलापति शताब्दी एक्सप्रेस (12002/12001), नई दिल्ली-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी ताज एक्सप्रेस (12280/12279), नई दिल्ली-सोगरिया इंटरसिटी एक्सप्रेस (20452/20451), हज़रत निज़ामुद्दीन-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी गतिमान एक्सप्रेस (12050/12049) और अलीगढ़-पुरानी दिल्ली पैसेंजर समेत कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। कई अन्य ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है।

    आंशिक रूप से रद ट्रेनें

    नई दिल्ली-ग्वालियर (14212) का रूट कोसी कलां कर दिया गया है। वापसी यात्रा में, ग्वालियर-नई दिल्ली (14211) कोसी कलां और नई दिल्ली के बीच चलेगी।

    इन ट्रेनों के रूट बदले गए 

    • बांद्रा टर्मिनस-हज़रत निज़ामुद्दीन गरीब रथ एक्सप्रेस (12909), मुंबई सेंट्रल-अमृतसर गोल्डन टेंपल एक्सप्रेस (12903), और मडगांव-चंडीगढ़ गोवा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस (12449) रतलाम, चंदेरिया, अजमेर, फुलेरा, रींगस, रेवाड़ी और पुरानी दिल्ली होकर चलेंगी।
    • बांद्रा टर्मिनस-लालकुआं सुपरफास्ट (22543) मथुरा, कासगंज और बरेली होकर चलेगी।
    • वलसाड-हरिद्वार सुपरफास्ट (12911) बयाना-आगरा फोर्ट, मितावली, खुर्जा और मेरठ सिटी होकर चलेगी।
    • क्रांतिवीर संघोली रैना-हजरत निज़ामुद्दीन (22691) आगरा कैंट, मितावली और चिपियाना बुज़ुर्ग के रास्ते चलेगी।
    • विशाखापत्तनम-नई दिल्ली (20805) आगरा कैंट, मितावली, चिपियाना बुजुर्ग के रास्ते चलेगी।
    • पुरैचै थलाइवर डॉ. एमजीआर चेन्नई-नई दिल्ली (12621) आगरा कैंट, मितावली, चिपियाना बुजुर्ग के रास्ते चलेगी।

     