रेल यात्रियों, कृपया ध्यान दें! यूपी और बिहार आने-जाने वाली कई ट्रेनें घंटों लेट

स्टेट ब्यूरो, नई दिल्ली। रेल यात्रियों की परेशानियां कम नहीं हो रही हैं। पूर्वी दिशा की कई ट्रेनें दो से 12 घंटे की देरी से चल रही हैं। लोकल ट्रेनों के भी लेट होने से डेली पैसेंजर्स को अपने वर्कप्लेस तक पहुंचने में दिक्कत हो रही है। आनंद विहार टर्मिनल-दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस (15558) एक घंटे की देरी से शाम 4.10 बजे, आनंद विहार टर्मिनल-पूर्णिया कोर्ट स्पेशल (05580) 12.55 घंटे की देरी से शाम 6.10 बजे और आनंद विहार टर्मिनल-मऊ एक्सप्रेस (15026) 5.35 घंटे की देरी से शाम 7 बजे चलेगी।