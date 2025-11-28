रेल यात्रियों, कृपया ध्यान दें! यूपी और बिहार आने-जाने वाली कई ट्रेनें घंटों लेट
रेल यात्रियों के लिए बुरी खबर है। पूर्वी दिशा की कई ट्रेनें घंटों देरी से चल रही हैं, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। लोकल ट्रेनों के लेट होने से दैनिक यात्रियों को अपने कार्यस्थल तक पहुंचने में दिक्कत हो रही है। आनंद विहार टर्मिनल से खुलने वाली और दिल्ली पहुंचने वाली कई प्रमुख ट्रेनें भी काफी देरी से चल रही हैं।
स्टेट ब्यूरो, नई दिल्ली। रेल यात्रियों की परेशानियां कम नहीं हो रही हैं। पूर्वी दिशा की कई ट्रेनें दो से 12 घंटे की देरी से चल रही हैं। लोकल ट्रेनों के भी लेट होने से डेली पैसेंजर्स को अपने वर्कप्लेस तक पहुंचने में दिक्कत हो रही है। आनंद विहार टर्मिनल-दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस (15558) एक घंटे की देरी से शाम 4.10 बजे, आनंद विहार टर्मिनल-पूर्णिया कोर्ट स्पेशल (05580) 12.55 घंटे की देरी से शाम 6.10 बजे और आनंद विहार टर्मिनल-मऊ एक्सप्रेस (15026) 5.35 घंटे की देरी से शाम 7 बजे चलेगी।
नई दिल्ली-दरभंगा हमसफर स्पेशल (02570) सवा घंटे की देरी से दोपहर 2 बजे, नई दिल्ली-वाराणसी काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस (15128) 2.40 घंटे की देरी से दोपहर 2.15 बजे, बेंगलुरु-नई दिल्ली कर्नाटक एक्सप्रेस (12627) 6.41 घंटे की देरी से दोपहर 3.42 बजे और नई दिल्ली-हसनपुर रोड स्पेशल (04098) 14.05 घंटे की देरी से रात 11.35 बजे चलेगी।
|ट्रेन का नाम
|ट्रेन नंबर
|देरी (घंटे)
|सहरसा-आनंद विहार टर्मिनल स्पेशल
|05575
|12.20
|गोरखपुर-आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस
|15057
|4.5
|दरभंगा-नई दिल्ली हमसफर स्पेशल
|02569
|6.25
|बरौनी-नई दिल्ली हमसफर स्पेशल
|02563
|7
|मानसी-नई दिल्ली स्पेशल
|04453
|8
|वाराणसी-नई दिल्ली काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस
|15127
|5.5
|हसनपुर रोड-नई दिल्ली स्पेशल
|04097
|19
