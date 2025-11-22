रेलयात्री ध्यान दें! कोहरे के कारण पूर्व की ओर जाने वाली कई ट्रेनें देरी से होंगी रवाना; देखें लिस्ट
कोहरे के कारण दिल्ली से चलने वाली कई ट्रेनें घंटों देरी से चल रही हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। नई दिल्ली-दरभंगा हमसफर विशेष, पूर्वा एक्सप्रेस, हसनपुर विशेष और श्रमजीवी एक्सप्रेस जैसी लंबी दूरी की ट्रेनें भी प्रभावित हैं। कई लोकल ट्रेनें भी देरी से चल रही हैं।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। अभी कोहरे का प्रकोप बहुत अधिक नहीं बढ़ा है, लेकिन यात्रियों की परेशानी शुरू हो गई है। लंबी दूरी की कई ट्रेनें घंटों विलंब से अपने गंतव्य पर पहुंच रही हैं। इस कारण कई ट्रेनों के प्रस्थान समय में बदलाव करना पड़ रहा है।
नई दिल्ली-दरभंगा हमसफर विशेष (02570) अपने निर्धारित समय दोपहर 12.15 बजे की जगह पौने सात घंटे के विलंब से शाम सात बजे, नई दिल्ली-हावड़ा पूर्वा एक्सप्रेस (12304) शाम 5.40 की जगह दो घंटे के विलंब से शाम 7.40 बजे, नई दिल्ली-हसनपुर विशेष (04098) अपने निर्धारित समय सुबह साढ़े नौ बजे की जगह 14.15 घंटे के विलंब से रात 11.45 बजे और नई दिल्ली-राजगीर श्रमजीवी एक्सप्रेस (12392) 1.05 घंटे के विलंब से दोपहर सवा दो बजे चलेगी।
लंबी दूरी की ट्रेनों के साथ ही कई लोकल ट्रेनें भी आधे घंटे से लेकर दो घंटे तक के विलंब से चल रही है। ट्रेनें देरी से चलने के कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
देरी से चलने वाली ट्रेनें
|ट्रेन का नाम एवं नंबर
|विलंब
|सीतामढ़ी-आनंद विहार टर्मिनल विशेष (04015)
|15 घंटे 15 मिनट
|रक्सौल-आनंद विहार टर्मिनल सद्भावना एक्सप्रेस (14017)
|5 घंटे
|भागलपुर-आनंद विहार टर्मिनल विक्रमशिला एक्सप्रेस (12367)
|सवा 2 घंटे
|मुजफ्फरपुर-आनंद विहार टर्मिनल सप्त क्रांति एक्सप्रेस (12557)
|3 घंटे
|बापूधाम मोतिहारी-आनंद विहार टर्मिनल (15567)
|साढ़े 5 घंटे
|दानापुर-आनंद विहार टर्मिनल (13257)
|सवा 5 घंटे
|बनारस-नई दिल्ली काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस (15127)
|4 घंटे
|हावड़ा-नई दिल्ली पूर्वा एक्सप्रेस (12303)
|4 घंटे
|राजगीर-नई दिल्ली श्रमजीवी एक्सप्रेस (12391)
|6 घंटे
|दरभंगा-नई दिल्ली हमसफर विशेष (02569)
|पौने 4 घंटे
|दरभंगा-नई दिल्ली विशेष (04449)
|11 घंटे 15 मिनट
|मानसी-नई दिल्ली विशेष (04453)
|पौने 9 घंटे
|बरौनी-नई दिल्ली हमसफर विशेष (02563)
|साढ़े 6 घंटे
|नांदेड़-जम्मूतवी हमसफर एक्सप्रेस (12751)
|4 घंटे
