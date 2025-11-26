रेलयात्री ध्यान दें! देरी से रवाना होंगी हसनपुर रोड विशेष, पूर्णिया कोर्ट विशेष और न्यू जलपाईगुड़ी सुपरफास्ट
दिल्ली से पूर्व की ओर जाने वाली ट्रेनें घंटों देरी से चल रही हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। कई ट्रेनों के प्रस्थान समय में बदलाव किया गया है। नई दिल्ली-हसनपुर रोड, आनंद विहार टर्मिनल-पूर्णिया कोर्ट और आनंद विहार टर्मिनल-न्यू जलपाईगुड़ी सुपरफास्ट एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें देरी से रवाना होंगी। लोकल ट्रेनें भी प्रभावित हैं, जिससे दैनिक यात्रियों को दिक्कत हो रही है।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। पूर्व दिशा की ट्रेनें घंटों विलंब से चल रही हैं। देरी से दिल्ली पहुंचने के कारण वापसी में कई ट्रेनों के प्रस्थान समय में बदलाव किया गया है। नई दिल्ली-हसनपुर रोड त्योहार विशेष (04098) अपने निर्धारित समय सुबह साढ़े नौ बजे की जगह 14.05 घंटे के विलंब से रात 11.35 बजे रवाना होगी।
वहीं, सुबह सवा पांच बजे चलने वाली आनंद विहार टर्मिनल-पूर्णिया कोर्ट विशेष (05580) 8.25 घंटे की देरी से दोपहर 1.40 बजे और अपराह्न 3.20 बजे चलने वाली आनंद विहार टर्मिनल-न्यू जलपाईगुड़ी सुपरफास्ट एक्सप्रेस (12524) 2.55 घंटे की देरी से शाम सवा छह बजे चलेगी। कई लोकल ट्रेनें भी देरी से चल रही हैं जिससे दैनिक यात्रियों को अपने कार्य स्थल पर पहुंचने में परेशानी हो रही है।
दो घंटे से अधिक देरी से चलने वाली प्रमुख ट्रेनें
|ट्रेन का नाम एवं नंबर
|विलंब
|पूर्णिया कोर्ट-आनंद विहार टर्मिनल विशेष (05579)
|सवा नौ घंटे
|बापूधाम मोतीहारी-आनंद विहार टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस (15567)
|चार घंटे
|भागलपुर-आनंद विहार टर्मिनल गरीब रथ एक्सप्रेस (22405)
|ढाई घंटे
|न्यू जलपाईगुड़ी-आनंद विहार टर्मिनल सुपरफास्ट एक्सप्रेस (12523)
|ढाई घंटे
|धनबाद-नई दिल्ली विशेष (04455)
|साढ़े तीन घंटे
|बनारस-नई दिल्ली काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस (15127)
|सवा चार घंटे
|मानसी-नई दिल्ली विशेष (04453)
|पौने नौ घंटे
|दरभंगा-नई दिल्ली विशेष (04449)
|12.45 घंटे
|दरभंगा-नई दिल्ली हमसफर विशेष (02569)
|सवा आठ घंटे
|बरौनी-नई दिल्ली हमसफर विशेष (02563)
|सवा सात घंटे
|इस्लामपुर-नई दिल्ली मगध एक्सप्रेस (20801)
|दो घंटे
|मां बेल्हा देवी प्रतापगढ़-पुरानी दिल्ली पद्मावत एक्सप्रेस (14207)
|साढ़े तीन घंटे
|जयनगर-अमृतसर हमसफर विशेष (04651)
|11.11 घंटे
