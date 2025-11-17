कनॉट प्लेस में जर्जर इमारत का छज्जा गिरने से युवक की मौत, लापरवाही का मामला दर्ज
दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में एक जर्जर इमारत का छज्जा गिरने से एक बेघर व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इमारत के मालिक के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज किया है। जांच में पता चला है कि इमारत जर्जर हालत में थी और मालिक ने उसकी मरम्मत नहीं करवाई थी। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। कनॉट प्लेस इलाके में एक जर्जर इमारत का छज्जा गिरने से बेघर उसकी चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। मामले की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। साथ ही पुलिस ने इमारत के मालिक के खिलाफ लापरवाही से मौत का मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।
पुलिस के मुताबिक, 15 नवंबर की दोपहर करीब एक बजे कनाट प्लेस थाना पुलिस को सूचना मिली कि हनुमान मंदिर के पास एक व्यक्ति सो रहा था, उस पर भरभराकर पत्थर गिर गए हैं। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पीसीआर की मदद से घायल को अस्पताल पहुंचाया। जहां डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मौके पर छानबीन हुई तो पता चला कि जहां व्यक्ति सो रहा था, वहीं की इमारत का छज्जा उस पर गिरा था।
पुलिस ने इमारत का मुआयना किया तो सामने आया कि इमारत काफी जर्जर हालत में थी। मालिक ने उसकी ना तो मरम्मत करवाई थी और ना ही पास में साइन बोर्ड लगाया था। मालिक की लापरवाही के कारण व्यक्ति की मौत हुई है। पुलिस अधिकारी के अनुसार, अभी तक मरने वाले की पहचान नहीं हो सकी है। उसकी उम्र 40 से 45 के आसपास बताई गइ है। फिलहाल पुलिस आसपास के थानों में संपर्क कर मृतक की पहचान करने में जुटी हुई है।
