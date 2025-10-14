Language
    रील बनाना जिंदगी पर पड़ा भारी, कैमरा ऑन कर गले में डाला फंदा और चंद पलों में टूट गई सांसें

    By Kapil Kumar Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 08:49 AM (IST)

    बाहरी दिल्ली के त्रिनगर में एक 14 वर्षीय किशोर अपने घर में फंदे से लटका मिला। पुलिस को उसके मोबाइल से एक वीडियो मिला है, जिसमें वह फांसी का प्रयास करता दिख रहा है। पुलिस को आशंका है कि रील बनाने के चक्कर में यह हादसा हुआ। किशोर ने घटना से पहले दोस्त को स्नैपचैट पर मैसेज भी भेजा था। पुलिस आत्महत्या का मामला दर्ज कर जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली में उत्तर-पश्चिमी दिल्ली जिला पुलिस के केशवपुरम थाना अंतर्गत 14 वर्षीय लड़का अपने घर में फंदे पर लटकते हुए पाया। पुलिस को मोबाइल से आधे घंटे का वीडियो मिला है। वीडियो में किशोर फांसी पर लटकने का प्रयास करता नजर आ रहा है।

    पुलिस को अंदेशा है कि रील बनाने के चक्कर में यह दुर्घटना हुई और किशोर की जान चली गई। पुलिस फिलहाल आत्महत्या का मामला मान कर चल रही है। यह सनसनीखेज घटना त्रिनगर में रविवार दोपहर दो बजे की बताई जा रही है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, त्रिनगर में नाले के पास क्षेत्र में किशोर अपने घर में फंदे पर लटकते हुए मिला।

    बताया जाता है कि किशोर अपने मकान के बगल में बने दूसरे घर के गेस्ट रूम में अकेला था। कमरे में स्वजन गए, तब इस घटना के बारे में पता लगा। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। छानबीन के दौरान पुलिस को किशोर के मोबाइल से एक वीडियो मिला। वीडियो में पूरा घटनाक्रम कैद है। आधे घंटे इस वीडियो में किशोर अपने गले में फंदा डालते दिख रहा है। दो से तीन प्रयास के बाद अचानक फंदा उसके गले में डल जाता है।

    पुलिस के एक अधिकारी का कहना है कि आत्महत्या से पहले आमतौर पर लोग अपनी तकलीफ बताते हैं, लेकिन वीडियो में किशोर कुछ बोलना नजर नहीं आ रहा है। यह भी जानकारी मिली है कि किशोर को रील बनाने का बहुत शौक था। वह रील बनाकर अक्सर इंस्टाग्राम पर अपलोड करता था।

    जिला पुलिस उपायुक्त भीष्म सिंह ने बताया कि पुलिस ने आत्महत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जिस तरीके से वीडियो में किशोर एक-दो ट्रायल करता दिख रहा है, उससे अनुमान लगाया जा रहा है कि रील बनाने के चक्कर में अचानक यह हादसा हो गया।

    घटना से पहले दोस्त को स्नैप चैट भेजा, कहा- हर वक्त तेरे साथ नहीं रहूंगा

    यह भी जानकारी मिली है कि किशोर ने इस घटना से पहले अपने दोस्त को स्नैप चैक भेजकर कहा था कि भाई! हर वक्त तेरे साथ नहीं रहूंगा, कभी तूझे अकेले भी रहना होगा। इस स्नैप चैट को इसी घटना से जोड़ कर देखा जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि किशोर ने मजाक में यह मैसेज अपने दोस्त को भेजा हो और इसी दौरान यह दुर्घटना हो गई।