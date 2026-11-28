डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी की सड़कों पर यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों की अब खैर नहीं है, क्योंकि दिल्ली का आम नागरिक ही अब 'ट्रैफिक प्रहरी' की भूमिका में आ चुका है।

दिल्ली पुलिस के 'ट्रैफिक प्रहरी' ऐप ने शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए जनभागीदारी की एक नई मिसाल पेश की है।

इस मुहिम का असर इतना जबरदस्त है कि 31 अक्टूबर तक 10 लाख से अधिक लोग इस ऐप से जुड़ चुके हैं। इस साल इसी अवधि तक करीब ढाई लाख यातायात उल्लंघनों की रिपोर्ट दर्ज कराई जा चुकी है।

कैसे काम करता है यह 'डिजिटल पहरा'?

दिसंबर 2015 में 'ट्रैफिक सेंटिनल' के नाम से शुरू हुई इस योजना को 1 सितंबर 2024 को नए अवतार यानी 'ट्रैफिक प्रहरी' के रूप में री-लॉन्च किया गया था। इसके अंतर्गत ऐप में नकद इनाम, प्वाइंट्स और सड़क सुरक्षा के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए लोग बड़ी संख्या में इसका हिस्सा बन रहे हैं।