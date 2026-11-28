रीतिका मिश्रा, नई दिल्ली। राजधानी के निजी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2027-28 के नर्सरी दाखिले की तैयारी के बीच बड़ी संख्या में स्कूल दाखिला मानदंड अपलोड करने में पिछड़ रहे हैं। शिक्षा निदेशालय की ओर से स्कूलों को 28 नवंबर तक अपनी वेबसाइट और निदेशालय के पोर्टल पर दाखिला मानदंड अपलोड करने की समयसीमा दी गई है, लेकिन अंतिम तिथि से एक दिन पहले यानी 27 नवंबर तक भी दिल्ली के 820 स्कूलों ने यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है।

89 स्कूलों की जानकारी लंबित निदेशालय के ऑनलाइन डैशबोर्ड के अनुसार, राजधानी के कुल 1837 निजी स्कूलों में से केवल 1017 स्कूलों ने ही 27 नवंबर की देर रात तक दाखिला मानदंड अपलोड किए हैं। जिला स्तर पर पश्चिमी (बी) जिला सबसे पीछे है। यहां कुल 248 स्कूलों में से 102 ने ही दाखिला मानदंड अपलोड किए हैं, जबकि 146 स्कूलों की जानकारी अब भी लंबित है। इसके बाद उत्तर पश्चिमी (ए) जिले के 165 स्कूलों में से 69 ने मानदंड अपलोड किए हैं, जबकि 96 स्कूलों ने अब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है। दक्षिण पूर्वी जिले के 144 स्कूलों में से 55 ने मानदंड अपलोड किए हैं और 89 स्कूलों की जानकारी लंबित है।

नई दिल्ली जिले का प्रदर्शन बेहतर नई दिल्ली जिले के 14 स्कूलों में से 12 ने दाखिला मानदंड अपलोड कर दिए हैं। यहां केवल दो स्कूलों की जानकारी लंबित है। उत्तर पूर्वी-प्रथम जिले के 203 स्कूलों में से 152 ने मानदंड अपलोड किए हैं, जबकि 51 स्कूलों ने ऐसा नहीं किया है। दक्षिण जिले में 109 में से 88 स्कूलों ने मानदंड अपलोड किए हैं। वहीं, केंद्रीय जिले के 27 स्कूलों में से 13 स्कूलों ने ही यह प्रक्रिया पूरी की है।