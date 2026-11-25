जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी के निजी स्कूलों में छोटे बच्चों की शुरुआती पढ़ाई के लिए दाखिले की प्रक्रिया का स्वरुप शैक्षणिक सत्र 2027-28 से पूरी तरह बदलने जा रहा है। अब पहली कक्षा के पहले छात्रों को तीन कक्षाएं पढ़नी अनिवार्य होंगी। अभी तक केवल दो ही कक्षाएं थी।

फाउंडेशनल स्टेज की नई व्यवस्था होगी लागू राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)-2020 के तहत फाउंडेशनल स्टेज की नई व्यवस्था लागू की जा रही है। इसके तहत... अब नर्सरी, लोअर केजी और अपर केजी को बालवाटिका-एक, बालवाटिका-दो और बालवाटिका-तीन के नाम से जाना जाएगा।

शैक्षणिक सत्र 2027-28 से पहली बार बालवाटिका-दो और बालवाटिका-तीन की कक्षाएं शुरू की जाएंगी।

इन दोनों कक्षाओं में नए बच्चों को भी दाखिला मिल सकेगा। अभी तक 2026-27 के सत्र में ये दोनों कक्षाएं नहीं हैं। आगे कक्षा एक में प्रवेश के लिए भी बदलेगा क्रम नई व्यवस्था में बालवाटिका की तीनों कक्षाओं के बाद कक्षा एक में प्रवेश का क्रम भी निर्धारित किया गया है। सत्र 2028-29 से बालवाटिका-3 पास करने वाले बच्चों को कक्षा एक में प्रवेश दिया जाएगा। इसके अलावा छह वर्ष या उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए कक्षा एक में नए दाखिले का भी प्रविधान रहेगा। इससे शुरुआती कक्षाओं से लेकर पहली कक्षा तक पढ़ाई का नया क्रम तैयार होगा।