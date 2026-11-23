Delhi Nursery Admission 2027: दिल्ली नर्सरी एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन 1 दिसंबर से होंगे शुरू, ये डॉक्युमेंट कर लें तैयार
दिल्ली के स्कूलों में नर्सरी एडमिशन के लिए डेट्स (Delhi Nursery Admission Dates 2027) का एलान कर दिया गया है। 1 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक दाखिले के लिए फॉर्म भरा जा सकता है। पूरा शेड्यूल इस पेज से चेक कर सकते हैं।
HighLights
दिल्ली नर्सरी एडमिशन 2027 के लिए 1 से 28 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन का मौका।
आवश्यक दस्तावेज अभी से कर लें तैयार।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार की ओर से राज्य के स्कूलों में नर्सरी क्लास में एडमिशन के लिए डेट्स के एलान कर दिया गया है। जो भी माता-पिता अपने बच्चों को दिल्ली के स्कूलों में दाखिला दिलवाना चाहते हैं वे एडमिशन के लिए 1 दिसंबर से आवेदन पत्र भर पाएंगे। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 28 दिसंबर 2026 निर्धारित की गई है।
Delhi Nursery Admission Criteria: नर्सरी में एडमिशन के लिए उम्र सीमा
दिल्ली के स्कूलों में नर्सरी कक्षा में दाखिले के लिए छात्र-छात्राओं की आयु 31 मार्च 2027 को 4 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार, प्री-प्राइमरी क्लास के लिए आयु सीमा 4 से 5 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा कक्षा 1 में एडमिशन के लिए आयु सीमा 5 से 6 वर्ष निर्धारित की गई है।
Delhi Nursery Admission 2027-28: दिल्ली नर्सरी एडमिशन शेड्यूल
|कार्यक्रम
|डेट्स
|रजिस्ट्रेशन शुरू होने की तिथि
|1 दिसंबर 2026
|आवेदन करने की अंतिम तिथि
|28 दिसंबर 2026
|आवेदकों का विवरण और अंक अपलोड करना
|4 जनवरी 2027
|आपत्ति दर्ज करने की डेट्स
|5 से 11 जनवरी 2027
|कुल स्कोर के आधार पर अंतिम अंक सूची जारी होने की डेट
|12 जनवरी 2027
|पहली मेरिट लिस्ट जारी होने की तिथि
|20 जनवरी 2027
|अभिभावकों के प्रश्नों का समाधान (पहली सूची के लिए)
|21 से 28 जनवरी 2027
|दूसरी चयन सूची जारी होने की तिथि
|5 फरवरी 2027
|माता-पिता के प्रश्नों का समाधान (दूसरी सूची के लिए)
|6 से 12 फरवरी 2027
|प्रवेश की अगली सूची (यदि कोई हो)
|22 फरवरी 2027
|एडमिशन प्रक्रिया संपन्न होने की अंतिम तिथि
|12 मार्च 2027
आवेदन से पहले ये दस्तावेज कर लें तैयार
जो भी माता-पिता अपने बच्चे के एडमिशन के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं वे निर्धारित कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज अभी से तैयार कर लें ताकी दाखिले के समय किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज- माता-पिता या बच्चे का मूल निवास प्रमाण पत्र/ पेरेंट्स में से किसी एक का वोटर आईडी कार्ड/ पेरेंट्स में किसी एक के नाम पर जारी राशन कार्ड जिसमें बच्चे की उपस्थिति भी हो/ पासपोर्ट/ बिजली बिल/ टेलीफोन आदि का बिल/ माता- पिता का आधार कार्ड/ UID कार्ड आदि हैं।
एडमिशन से जुड़ी अधिक डिटेल के लिए अभ्यर्थी स्कूल की या शिक्षा निदेशालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं या स्कूल में जाकर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।