एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार की ओर से राज्य के स्कूलों में नर्सरी क्लास में एडमिशन के लिए डेट्स के एलान कर दिया गया है। जो भी माता-पिता अपने बच्चों को दिल्ली के स्कूलों में दाखिला दिलवाना चाहते हैं वे एडमिशन के लिए 1 दिसंबर से आवेदन पत्र भर पाएंगे। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 28 दिसंबर 2026 निर्धारित की गई है।

Delhi Nursery Admission Criteria: नर्सरी में एडमिशन के लिए उम्र सीमा दिल्ली के स्कूलों में नर्सरी कक्षा में दाखिले के लिए छात्र-छात्राओं की आयु 31 मार्च 2027 को 4 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार, प्री-प्राइमरी क्लास के लिए आयु सीमा 4 से 5 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके अलावा कक्षा 1 में एडमिशन के लिए आयु सीमा 5 से 6 वर्ष निर्धारित की गई है।