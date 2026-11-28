मुकेश ठाकुर, पश्चिमी दिल्ली। दिल्ली में उत्तम नगर के तरुण बुटोलिया हत्याकांड में आरोपी मोहम्मद इस्माइल को अदालत से राहत नहीं मिली है।

द्वारका स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-02 सुषांत चंगोत्रा की अदालत ने 27 नवंबर को उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। इस्माइल पर भीड़ को शिकायतकर्ता पक्ष की हत्या के लिए उकसाने और जातिसूचक टिप्पणी करने का आरोप है।

अदालत ने आरोपों की गंभीरता, मुकदमे के आरोप तय करने के चरण में होने और गवाहों को प्रभावित किए जाने की आशंका को जमानत खारिज करने का आधार बनाया।

तीन किशोरों को भी पकड़ा

होली की रात पड़ोसी परिवारों के बीच विवाद हिंसक हो गया था। एक समूह ने शिकायतकर्ता पक्ष पर हमला किया, जिसमें तरुण की मौत हो गई थी। इसमें अब तक 16 पुरुष और तीन महिलाओं को गिरफ्तार तीन किशोरों को भी पकड़ा गया है। जेजेबी ने पकड़े गए नाबालिग बताए जा रहे आरोपी फैजान को बालिग घोषित कर दिया था।

अभियोजन पक्ष के वकील सुमित चौहान ने कोर्ट को बताया कि इस्माइल ने भीड़ को शिकायतकर्ता पक्ष की हत्या के लिए उकसाया था और कहा था कि उन्हें बचाने के लिए जितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे, वह करेगा। रमेश कुमार, तुषार और मान सिंह ने अपने बयानों में उसकी भूमिका बताई है।

तीन प्राथमिकी दर्ज हुई आरोपी की ओर से शिकायतकर्ता पक्ष और गवाहों को धमकाने के आरोप में तीन प्राथमिकी दर्ज हुई हैं। सीडीआर के लोकेशन से इस्माइल की घटनास्थल पर मौजूदगी सामने आने और उसके कपड़ों को सीएफएसएल जांच के लिए भेजे जाने की जानकारी भी अदालत में दी गई है।

इस्माइल के वकीलों ने दलील दी कि घटना की प्राथमिकी में उसका नाम नहीं था। आठ मार्च को पहली बार उसका नाम आया और 16 मार्च के बयान में उसकी भूमिका का विवरण बदल गया। इस्माइल पर आरोप नहीं लगाया बचाव पक्ष ने कहा कि अन्य प्रत्यक्षदर्शियों ने इस्माइल पर आरोप नहीं लगाया, वह घटनास्थल पर मौजूद नहीं था और अभियोजन का पांच सेकंड का वीडियो छेड़छाड़ किया हुआ है। वकीलों ने घटना को पड़ोसियों के बीच अचानक हुई मारपीट बताया। साथ ही बताया कि चार आरोपी को भी गंभीर चोटें आई थीं।