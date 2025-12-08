सरस मेले में उमड़ी भीड़ पर ट्रैफिक व्यवस्था बेदम, सुंदर नर्सरी के आसपास घंटों जाम से परेशान रहे लोग

जागरण संवाददाता, दक्षिण दिल्ली। सुंदर नर्सरी में चल रहा सरस मेला यूं तो राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है, पर समुचित पार्किंग की व्यवस्था न होने के कारण परेशानी के लिए भी विख्यात होता जा रहा है। अवकाश का दिन होने के चलते रविवार को सुबह से ही दूर-दराज के लोगों की आवाजाही शुरू हो गई।

पार्किंग फुल होने से परिवार के साथ पहुंचे वाहन चालकों को लौटाया भी जाने लगा। सुंदर नर्सरी की ओर जाने वाले मार्ग पर बैरिकेड लगा दिए गए। लोधी रोड, लाजपत नगर और जंगपुरा की तरफ से सुंदर नर्सरी जाने के लिए वाहनों की कतार लग गई। आधा किलोमीटर की दूरी तय करने में भी एक-एक घंटे लगे। घंटों की मशक्कत उठाकर पहुंचे कई परिवारों को सरस मेला देखे बिना ही वापस लौटना पड़ा।

भोगल चौक पर वाहनों के पहिए थमने करीब 11.30 बजे आश्रम चौक क्रास करते ही भोगल फ्लाइओवर पर वाहनों के पहिए थमने शुरू हो गए। इसके बाद निजामुद्दीन थाने के सामने तक भीषण ट्रैफिक जाम लगा रहा। ट्रैफिक में फंसे लोग एक से डेढ़ घंटे के बाद ही निकल पा रहे थे। कमाेबेश यही हाल लोधी रोड की तरफ से सुंदर नर्सरी की तरफ आ रहे मार्ग का था।

यहां लोधी रोड के दोनों तरफ का ट्रैफिक ओबेराय फ्लाइओवर के नीचे अनियंत्रित होकर फंस गया। हैरानी की बात तो यह थी कि इस चौक पर कोई भी पुलिसवाला नहीं था। जाम में फंसे लोग पुलिस प्रशासन को ही कोस रहे थे। कुछ युवक व अन्य लोग ट्रैफिक को सुचारू करने का प्रयास कर रहे थे, पर कोई उनकी सुन नहीं रहा था।



दोपहर को करीब ढाई बजे के आसपास नीला गुंबद चौक पर ट्रैफिक संभालने वाले पुलिसकर्मियों ने वाहनों को संभालने का प्रयास तो किया, पर उनकी मेहनत तब खराब हो गई, जब नर्सरी के भीतर बनी बड़ी पार्किंग पूरी तरह फुल हो गई। सभी वाहनों को नर्सरी के मुख्य गेट पर ही रोकना शुरू कर दिया।

काफी देर तक जाम में फंसे वाहन चालकों को जब नर्सरी के मुख्य द्वार पर पहुंचने के बाद अंदर जाने से पुलिस वालों ने रोका तो मामला झगड़े और कहासुनी तक पहुंच गया था। लोग पुलिस वाहनों से बहस करते हुए नजर आए। कई लोग तो अपने परिवार सहित जाम में इतनी ज्यादा पस्त हो गए थे कि वे लाल-सुर्ख चेहरा लिए हुए वापस अपने घरों को लौट गए।