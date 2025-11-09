दिल्ली में ट्रैफिक अलर्ट, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के कार्यक्रम से ये रूट रहेंगे प्रभावित

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। रविवार सुबह राजधानी के बीचों-बीच लोगों को जाम से जूझना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित "जस्टिस फॉर ऑल" टॉक शो का पहला संस्करण रविवार सुबह 7 बजे शुरू होगा। इस कार्यक्रम के कारण नई दिल्ली क्षेत्र की कई प्रमुख सड़कों पर दो घंटे तक यातायात बाधित रहेगा।

दिल्ली यातायात पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी कर नागरिकों से निर्धारित समय के दौरान इन सड़कों से बचने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने का आग्रह किया है। यातायात पुलिस के अनुसार, कार्यक्रम के सुचारू संचालन और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुबह 7 बजे से यातायात में परिवर्तन और प्रतिबंध लागू रहेंगे। इस दौरान तिलक मार्ग, सी-हेक्सागन, मथुरा रोड, पुराना किला रोड और आसपास की सड़कों पर सामान्य यातायात अस्थायी रूप से बंद रहेगा।

यातायात पुलिस ने लोगों से सी-हेक्सागन, तिलक मार्ग, अशोक रोड, शाहजहां रोड, पुराना किला रोड और जाकिर हुसैन रोड से बचने का आग्रह किया है। सुबह के समय इन इलाकों में यातायात डायवर्जन लागू रहेगा और यातायात प्रबंधन के लिए पुलिस मौके पर मौजूद रहेगी।

डायवर्जन कहां-कहां होंगे? यातायात पुलिस के अनुसार, डब्ल्यू-पॉइंट से तिलक मार्ग क्रॉसिंग होते हुए सी-हेक्सागन और मथुरा रोड से सी-हेक्सागन जाने वाले वाहनों का मार्ग डायवर्ट किया जाएगा। भगवान दास रोड और तिलक मार्ग क्रॉसिंग से सी-हेक्सागन जाने वाले वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से अवरुद्ध रहेगा।

आसपास के इलाकों से आने-जाने वाले लोग अपने वाहन भैरों मंदिर पार्किंग (भैरों मार्ग) या पी-1 पार्किंग (कर्तव्य पथ) में पार्क कर सकते हैं। धौला कुआँ की ओर जाने वाले वाहनों को वंदे मातरम मार्ग और मदर टेरेसा क्रीसेंट मार्ग का उपयोग करना चाहिए।