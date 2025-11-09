Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली में ट्रैफिक अलर्ट, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के कार्यक्रम से ये रूट रहेंगे प्रभावित

    By Mohammed Saqib Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 05:50 AM (IST)

    रविवार को नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के कार्यक्रम के कारण कई रास्तों पर यातायात प्रभावित रहेगा। तिलक मार्ग, सी-हेक्सागन और मथुरा रोड जैसे मार्गों पर सुबह 7 बजे से दो घंटे तक यातायात बाधित रहने की संभावना है। यातायात पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर लोगों से वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने का आग्रह किया है। डायवर्जन भी किए गए हैं और पार्किंग के लिए भैरों मंदिर पार्किंग और पी-1 पार्किंग का उपयोग किया जा सकता है।

    prefferd source google
    Hero Image

    रविवार को नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के कार्यक्रम के कारण कई रास्तों पर यातायात प्रभावित रहेगा। 

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। रविवार सुबह राजधानी के बीचों-बीच लोगों को जाम से जूझना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित "जस्टिस फॉर ऑल" टॉक शो का पहला संस्करण रविवार सुबह 7 बजे शुरू होगा। इस कार्यक्रम के कारण नई दिल्ली क्षेत्र की कई प्रमुख सड़कों पर दो घंटे तक यातायात बाधित रहेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली यातायात पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी कर नागरिकों से निर्धारित समय के दौरान इन सड़कों से बचने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने का आग्रह किया है।

    यातायात पुलिस के अनुसार, कार्यक्रम के सुचारू संचालन और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुबह 7 बजे से यातायात में परिवर्तन और प्रतिबंध लागू रहेंगे। इस दौरान तिलक मार्ग, सी-हेक्सागन, मथुरा रोड, पुराना किला रोड और आसपास की सड़कों पर सामान्य यातायात अस्थायी रूप से बंद रहेगा।

    यातायात पुलिस ने लोगों से सी-हेक्सागन, तिलक मार्ग, अशोक रोड, शाहजहां रोड, पुराना किला रोड और जाकिर हुसैन रोड से बचने का आग्रह किया है। सुबह के समय इन इलाकों में यातायात डायवर्जन लागू रहेगा और यातायात प्रबंधन के लिए पुलिस मौके पर मौजूद रहेगी।

    डायवर्जन कहां-कहां होंगे?

    यातायात पुलिस के अनुसार, डब्ल्यू-पॉइंट से तिलक मार्ग क्रॉसिंग होते हुए सी-हेक्सागन और मथुरा रोड से सी-हेक्सागन जाने वाले वाहनों का मार्ग डायवर्ट किया जाएगा। भगवान दास रोड और तिलक मार्ग क्रॉसिंग से सी-हेक्सागन जाने वाले वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से अवरुद्ध रहेगा।

    आसपास के इलाकों से आने-जाने वाले लोग अपने वाहन भैरों मंदिर पार्किंग (भैरों मार्ग) या पी-1 पार्किंग (कर्तव्य पथ) में पार्क कर सकते हैं। धौला कुआँ की ओर जाने वाले वाहनों को वंदे मातरम मार्ग और मदर टेरेसा क्रीसेंट मार्ग का उपयोग करना चाहिए।

    पुलिस ने चेतावनी दी है कि प्रतिबंधित मार्गों पर पार्क किए गए किसी भी वाहन को ज़ब्त कर लिया जाएगा और भैरों मंदिर ट्रैफिक पिट ले जाया जाएगा।