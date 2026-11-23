जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गुरुग्राम की सड़कों पर यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गुरुग्राम यातायात पुलिस लगातार विशेष निगरानी और प्रवर्तन अभियान चला रही है। इसी क्रम में 21 नवंबर को नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए कुल 15,986 चालान जारी किए गए। इस एकदिवसीय अभियान के तहत उल्लंघनकर्ताओं पर कुल 57 लाख 78 हजार 600 रुपये का भारी जुर्माना लगाया गया है।

गलत पार्किंग और लेन उल्लंघन पर सबसे ज्यादा कार्रवाई विशेष अभियान के दौरान पुलिस ने विभिन्न यातायात अपराधों पर शिकंजा कसा। आंकड़ों के अनुसार, गलत पार्किंग करने वाले चालकों के सबसे अधिक 3,069 चालान काटे गए, जबकि निर्धारित लेन नियमों का उल्लंघन करने पर 1,007 और गलत दिशा (रांग साइड) में वाहन चलाने पर 855 चालान किए गए। इसके अलावा, बिना नंबर प्लेट के सड़कों पर दौड़ रहे 154 वाहनों को पुलिस ने जब्त (इंपाउंड) भी किया।