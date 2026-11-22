जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। सेक्टर 65 थाना क्षेत्र में रविवार दोपहर खाली पड़ी जमीन में बने एक खराब पड़े टैंक में व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव की हालत देखकर आशंका जताई जा रही है कि व्यक्ति की हत्या कर शव को टैंक में फेंका गया हो सकता है। अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है।

सेक्टर 65 थाना पुलिस, एफएसएल व अन्य टीमों ने मौके पर पहुंचकर जांच की। पुलिस ने घटनास्थल को सील कर साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। कई दिनों से बंद था सीवरेज टैंक बताया जाता है कि यह सीवरेज टैंक है, लेकिन काफी दिनों से बंद पड़ा है और जर्जर अवस्था में है। यह गहरा टैंक है और सूखा पड़ा हुआ है। आसपास खाली जमीन और सूनसान होने के चलते यहां लोगों का आना-जाना कम रहता है। रविवार दोपहर यहां से गुजर रहे कुछ लोगों को टैंक के पास से बदबू आई। शक होने पर लोगों ने पास जाकर देखा तो अंदर शव पड़ा हुआ था।