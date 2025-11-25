Language
    दिल्ली के ज्वाला नगर में तीन मंजिला मकान ढहा, मलबे में दबकर कई लोग घायल

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 10:28 AM (IST)

    पूर्वी दिल्ली के ज्वाला नगर में एक तीन मंजिला इमारत ढह गई, जिससे तीन लोग घायल हो गए। दमकल विभाग ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है और राहत-बचाव कार्य जारी है। इमारत गिरने से इलाके में अफरा-तफरी का माहौल है।

    जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली में ज्वाला नगर में तीन मंजिला मकान गिर गया। मकान के मलबे में दबकर तीन लोग घायल हो गए। वहीं, मौके पर पहुंचे दमकल विभाग के कर्मचारियों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है।

    बताया गया कि ज्वाला नगर में तीन मंजिला मकान गिरने से अफरा-तफरी मच गई। फिलहाल दमकल की टीम राहत-बचाव कार्य में जुटी है।