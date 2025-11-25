दिल्ली के ज्वाला नगर में तीन मंजिला मकान ढहा, मलबे में दबकर कई लोग घायल

पूर्वी दिल्ली के ज्वाला नगर में एक तीन मंजिला इमारत ढह गई, जिससे तीन लोग घायल हो गए। दमकल विभाग ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है और राहत-बचाव कार्य जारी है। इमारत गिरने से इलाके में अफरा-तफरी का माहौल है।