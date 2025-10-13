Delhi Crime: हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहे तीन वांछित गिरफ्तार, क्राइम ब्रांच को मिली सफलता
दिल्ली के नारायणा इलाके में फायरिंग करने वाले तीन बदमाशों को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। ये बदमाश कीर्ति नगर के रहने वाले हैं और उन्होंने अपने ही गिरोह के एक सदस्य पर जानलेवा हमला किया था, क्योंकि वह उनके दुश्मन के साथ मिल गया था। पुलिस ने आरोपियों को धौला कुआं के पास से गिरफ्तार किया है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। नारायणा थाना क्षेत्र में युवक पर फायरिंग करने वाले तीन वांछित बदमाशों को क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान कीर्ति नगर के सुमित, कुणाल और आशीष के रूप में हुई है। तीनों इलाके के उभरते हुए बदमाश हैं। उनके कब्जे से तीन मोबाइल फोन बरामद हुए हैं।
उन्होंने अपने गिरोह के चौथे साथी रंजीत उर्फ तोती की 12 सितंबर को पहले जमकर पिटाई की और फिर उस पर हत्या के इरादे से फायरिंग कर दी। वारदात इसलिए अंजाम दी गई क्योंकि वह गिरोह छोड़कर उनके दुश्मन विकास के संपर्क में आ गया था और उसके साथ काम करने लगा था।
उपायुक्त हर्ष इंदौरा के मुताबिक, 11 अक्टूबर को एएसआइ विनोद कुमार और एसआइ अमित कुमार को मुखबिस से जानकारी मिली कि तीनों आरोपित धौला कुआं की ओर जाने वाले नारायणा फ्लाई ओवर के नीचे रिंग रोड के स्लिप रोड पर किसी से पैसे लेने आने वाले हैं। सूचना पर कार्रवाई करते हुए एसीपी सतेंद्र मोहन की देखरेख में और इंस्पेक्टर अनिल मलिक के नेतृत्व में टीम ने तीनों को दबोच लिया।
पूछताछ में पता चला कि आशीष 12वीं पास है और परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण पढ़ाई छोड़ दी थी। उसने टाटा ऐस गाड़ी के चालक के रूप में काम करना शुरू किया। वहीं कुणाल एआरएसडी कालेज धौला कुआं में स्नातक तृतीय वर्ष में पढ़ रहा है। वह वर्तमान में बेरोजगार है और सुमित 12वीं पास है आशीष का छोटा भाई है।
