मंदिर से मूर्तियां हटाने पर विवाद, लोगों ने लगाया जमीन बेचने का आरोप, पुजारी पर FIR

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। नार्थ घोंडा के सुभाष मोहल्ले में एक मंदिर से देवी-देवताओं की मूर्ति हटाने को लेकर विवाद हो गया। लोगों ने पुजारी पर मंदिर की जमीन बेचने का आरोप लगाया। इस मामले में शिकायत पर भजनपुरा थाना पुलिस ने पुजारी के खिलाफ पूजा स्थल को नुकसान पहुंचाने, जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्यों से किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने समेत कई आरोपों में प्राथमिकी पंजीकृत कर ली है। स्थानीय लोगों ने मंदिर पर ताला डाल दिया है।



शिकायतकर्ता भाजपा नेता एवं स्थानीय निवासी आशीष पूनिया ने शिकायत में बताया कि नार्थ घोंडा के सुभाष मोहल्ले में की गली नंबर-16 में लगभग दो दशक पुराने शिव मंदिर है। मंदिर का निर्माण दान की जमीन पर हुआ है। पुजारी गोपेश शर्मा उर्फ अचल को केवल इसकी देखरेख का जिम्मा सौंपा हुआ था।

पहले क्षेत्र में हिंदू परिवार काफी संख्या में रहते थे, तो दान-दक्षिणा अच्छी आती थी। समय के साथ हिंदू परिवार दूसरे इलाकों में चले गए। ऐसे में दान-दक्षिणा का आना कम होता चला गया। आरोप लगाया कि इसी परिस्थिति का लाभ उठाते हुए पुजारी ने मंदिर को निजी संपत्ति बताते हुए किसी को बेच दिया। साथ ही मंदिर से देवी-देवताओं की मूर्तियां हटाकर व्यावसायिक उपयोग हेतु पुनर्निर्माण कार्य शुरू कर दिया।

शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि मंदिर परिसर में पीपल का पेड़ बिना अनुमति के आधा काट दिया। स्थानीय लोगों ने भी मंदिर से मूर्तियां हटाए जाने पर विरोध दर्ज कराया और हंगामा किया। इस पर पुलिस टीम ने मौके पर जाकर पाया कि मूर्तियों को हटा दिया गया है।