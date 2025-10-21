छेड़खानी के विरोध पर किशोरी पर फेंके पटाखे! आंखों में लगी गंभीर चोट, कुछ दिन पहले ही पड़ोसी से हुआ था विवाद

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। लाडो सराय क्षेत्र में सोमवार रात एक 17 वर्षीय किशोरी की आंखों में गंभीर चोटें आयी हैं। हालांकि, अभी तक कुछ स्पष्ट चोट उस पर पटाखे फेंकने की वजह से आईं या किसी छेड़खाने के विरोध का बदला लेने के लिए उस पर जानबूझकर हमला किया गया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

पुलिस के मुताबिक किशोरी या उसके स्वजन ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। वहीं, घायल किशोरी के एक रिश्तेदार के अनुसार परिवार दीवाली मनाने के लिए उनके घर इकट्ठा हुआ था। उन्होंने बताया कि किशोरी व उसकी बहनें छत पर टहलने गई थीं, तभी अचानक छह-सात लोग वहां पहुंच गए और पास में ही पटाखे फोड़ने लगे।