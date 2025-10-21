Language
    छेड़खानी के विरोध पर किशोरी पर फेंके पटाखे! आंखों में लगी गंभीर चोट, कुछ दिन पहले ही पड़ोसी से हुआ था विवाद

    By Amit Bhatia Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 11:26 PM (IST)

    हाल ही में, एक किशोरी ने छेड़खानी का विरोध किया जिसके बाद उस पर पटाखे फेंके गए, जिससे उसकी आँखों में गंभीर चोटें आईं। यह घटना पड़ोसी के साथ पहले हुए विवाद का परिणाम थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश जारी है।

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। लाडो सराय क्षेत्र में सोमवार रात एक 17 वर्षीय किशोरी की आंखों में गंभीर चोटें आयी हैं। हालांकि, अभी तक कुछ स्पष्ट चोट उस पर पटाखे फेंकने की वजह से आईं या किसी छेड़खाने के विरोध का बदला लेने के लिए उस पर जानबूझकर हमला किया गया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

    पुलिस के मुताबिक किशोरी या उसके स्वजन ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। वहीं, घायल किशोरी के एक रिश्तेदार के अनुसार परिवार दीवाली मनाने के लिए उनके घर इकट्ठा हुआ था। उन्होंने बताया कि किशोरी व उसकी बहनें छत पर टहलने गई थीं, तभी अचानक छह-सात लोग वहां पहुंच गए और पास में ही पटाखे फोड़ने लगे।

    मामला तब और बिगड़ गया जब कुछ लोगों ने सीधे किशोरी पर ही पटाखे फेंकना शुरू कर दिए। उसके विरोध के बावजूद उन लोगों ने उस पर पटाखे फेंकना जारी रखा। इसके चलते किशोरी की आंखों में गंभीर चोटें आयी।

    परिजनों का आरोप है कि हमलावरों ने पटाखे फेंकने के बाद किसी धारदार हथियार का इस्तेमाल किया होगा, क्योंकि किशोरी की आंख और चेहरे पर आयी चोटें पटाखों के चोट से ज्यादा गंभीर थीं।

    रिश्तेदार ने आरोप लगाया कि हमलावरों में शामिल कुछ लड़के उसी इमारत में रहते हैं और कुछ समय पहले उनमें से एक के साथ उनके परिवार से बहस हो चुकी है, जिसका संबंध इस घटना से हो सकता है।

