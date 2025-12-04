मिजोरम के पूर्व राज्यपाल कौशल स्वराज का निधन, BJP सांसद बांसुरी पर टूटा दुखों का पहाड़
नई दिल्ली में मिजोरम के पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ अधिवक्ता स्वराज कौशल का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के पति और ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। नई दिल्ली में ताल कटोरा रोड स्थित अपने आवास पर 73 वर्षीय वरिष्ठ अधिवक्ता और मिजोरम के पूर्व राज्यपाल स्वराज कौशल का गुरुवार को निधन हो गया। कौशल स्वराज पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज के पति तथा नई दिल्ली से भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज के पिता थे।
1986 में मात्र 34 वर्ष की आयु में सुप्रीम कोर्ट द्वारा वरिष्ठ वकील घोषित होने वाले स्वराज कौशल ने 1990 से 1993 तक मिजोरम के राज्यपाल के रूप में सेवा की, जहां वे देश के सबसे युवा राज्यपाल बने, और उन्होंने उत्तर-पूर्व क्षेत्र की विद्रोह समस्या पर विशेषज्ञता हासिल की।
सांसद एवं प्रदेश मंत्री सुश्री बांसुरी स्वराज जी के पिताजी श्री स्वराज कौशल जी का आज 4 दिसम्बर, 2025 को निधन हो गया है।— BJP Delhi (@BJP4Delhi) December 4, 2025
उनका अंतिम संस्कार आज 4 दिसम्बर, 2025 को सायं 4.30 बजे लोधी रोड श्मशान घाट पर किया जायेगा।
उनके निधन की खबर फैलते ही राजनीतिक और कानूनी हलकों में शोक की लहर दौड़ गई, जबकि ताल कटोरा रोड के उनके घर पर अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू सहित अनेक प्रमुख नेताओं ने उनके पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि अर्पित की।
भाजपा नेता सतीश उपाध्याय ने सोशल मीडिया पर उनके राष्ट्रसेवा में समर्पण और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। उनका अंतिम संस्कार शाम साढ़े 4 बजे दिल्ली के लोधी रोड श्मशान घाट पर संपन्न होगा, जहां परिवार और निकटजन उपस्थित रहेंगे।
सीएम रेखा गुप्ता ने जताया शोक
वहीं इनके निधन पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने शोक जताया है। उन्होंने लिखा- मिजोरम के पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ अधिवक्ता स्वराज कौशल जी के निधन की खबर दुखद है। स्वराज कौशल जी का सार्वजनिक जीवन और विधि के क्षेत्र में योगदान हमेशा याद किया जाएगा। राष्ट्र और समाज के प्रति उनकी सेवा अविस्मरणीय है। दुःख की इस घड़ी में, मेरी गहरी संवेदनाएं सांसद बांसुरी स्वराज जी और उनके समस्त परिजनों के साथ हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति और उनके परिवार को इस कठिन समय में संबल प्रदान करें।
