Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मिजोरम के पूर्व राज्यपाल कौशल स्वराज का निधन, BJP सांसद बांसुरी पर टूटा दुखों का पहाड़

    By Sonu Suman Edited By: Sonu Suman
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 04:08 PM (IST)

    नई दिल्ली में मिजोरम के पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ अधिवक्ता स्वराज कौशल का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के पति और ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    मिजोरम के पूर्व राज्यपाल स्वराज कौशल का गुरुवार को निधन हो गया।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। नई दिल्ली में ताल कटोरा रोड स्थित अपने आवास पर 73 वर्षीय वरिष्ठ अधिवक्ता और मिजोरम के पूर्व राज्यपाल स्वराज कौशल का गुरुवार को निधन हो गया। कौशल स्वराज पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज के पति तथा नई दिल्ली से भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज के पिता थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    1986 में मात्र 34 वर्ष की आयु में सुप्रीम कोर्ट द्वारा वरिष्ठ वकील घोषित होने वाले स्वराज कौशल ने 1990 से 1993 तक मिजोरम के राज्यपाल के रूप में सेवा की, जहां वे देश के सबसे युवा राज्यपाल बने, और उन्होंने उत्तर-पूर्व क्षेत्र की विद्रोह समस्या पर विशेषज्ञता हासिल की।

    उनके निधन की खबर फैलते ही राजनीतिक और कानूनी हलकों में शोक की लहर दौड़ गई, जबकि ताल कटोरा रोड के उनके घर पर अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू सहित अनेक प्रमुख नेताओं ने उनके पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि अर्पित की।

    9e7ed8bd-43b2-4745-9c4b-ff9321f775c8

    भाजपा नेता सतीश उपाध्याय ने सोशल मीडिया पर उनके राष्ट्रसेवा में समर्पण और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। उनका अंतिम संस्कार शाम साढ़े 4 बजे दिल्ली के लोधी रोड श्मशान घाट पर संपन्न होगा, जहां परिवार और निकटजन उपस्थित रहेंगे।

    सीएम रेखा गुप्ता ने जताया शोक

    वहीं इनके निधन पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने शोक जताया है। उन्होंने लिखा- मिजोरम के पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ अधिवक्ता स्वराज कौशल जी के निधन की खबर दुखद है। स्वराज कौशल जी का सार्वजनिक जीवन और विधि के क्षेत्र में योगदान हमेशा याद किया जाएगा। राष्ट्र और समाज के प्रति उनकी सेवा अविस्मरणीय है। दुःख की इस घड़ी में, मेरी गहरी संवेदनाएं सांसद बांसुरी स्वराज जी और उनके समस्त परिजनों के साथ हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति और उनके परिवार को इस कठिन समय में संबल प्रदान करें।

    यह भी पढ़ें- दिल्ली के डेरी संचालक हत्याकांड में बड़ा खुलासा, खतरनाक साजिश के बाद तीन शार्प शूटरों ने चलाई थीं गोलियां