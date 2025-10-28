Language
    भगवंत मान पर आरोपों की जांच की मांग, स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल को लिखा पत्र

    By Ritika Mishra Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 10:54 PM (IST)

    राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर भगवंत मान पर लगे आरोपों की स्वतंत्र जांच की मांग की है। उन्होंने जगमन समरा द्वारा जारी किए गए आपत्तिजनक वीडियो की सीबीआई जांच कराने का आग्रह किया, जिसमें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले दृश्य बताए जा रहे हैं। मालीवाल ने पंजाब पुलिस से निष्पक्ष जांच की उम्मीद पर सवाल उठाते हुए आप नेतृत्व की चुप्पी पर चिंता जताई है।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर लगे गंभीर आरोपों की स्वतंत्र जांच की मांग की है।

    उन्होंने कहा कि जगमन समरा नाम के एक व्यक्ति ने भगवंत मान से जुड़े आपत्तिजनक वीडियो जारी किए हैं, जिनमें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले दृश्य बताए जा रहे हैं।

    मालीवाल ने सवाल उठाया कि जब मुख्यमंत्री और गृह मंत्री दोनों भगवंत मान हैं, तो पंजाब पुलिस से निष्पक्ष जांच की उम्मीद कैसे की जा सकती है। उन्होंने मांग की कि केजरीवाल सभी वीडियो मंगवाकर सीबीआई से जांच कराएं।

    मालीवाल ने कहा कि पार्टी नेतृत्व की चुप्पी चिंताजनक है और यह विवाद आम आदमी पार्टी की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा रहा है। इस मामले में आम आदमी पार्टी से उसका पक्ष पूछा गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।

