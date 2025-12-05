सांसद बांसुरी स्वराज ने गढ़मुक्तेश्वर में पिता की अस्थियां विसर्जित कीं, रविवार को आयोजित की गई शोकसभा
दिल्ली में मिजोरम के पूर्व राज्यपाल स्वराज कौशल का निधन हो गया। उनकी बेटी बांसुरी स्वराज ने लोधी रोड शवदाह गृह में अंतिम संस्कार किया। अगले दिन बांसुर ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। देश के जाने माने वकील एवं मिजोरम के पूर्व राज्यपाल स्वराज कौशल के निधन पर शाम को उनकी बेटी एवं सांसद बांसुरी स्वराज ने लोधी रोड शवदाह ग्रह में उनका अंतिम संस्कार किया। स्वराज कौशल पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज के पति थे।
शुक्रवार सुबह सांसद बांसुरी स्वराज उनके फूल चुनने लोधी रोड श्मशान घाट पहुंची और वहां विधि-विधान से अस्थियां चुनकर उन्हें गढ़मुक्तेश्वर ले जाकर पिंड पूजन कर गंगा जी में प्रवाहित किया।
परिजनों के आलावा गाजियाबाद से सांसद अतुल गर्ग, विधायक अनिल शर्मा, श्याम शर्मा, नीरज बसोया, उमंग बजाज एवं शिखा रॉय, दिल्ली भाजपा मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर आदि इस दौरान मौजूद रहे।
स्वराज कौशल की स्मृति में उनके परिवार की ओर से 7 दिसंबर की दोपहर 3 बजे पीएसओआई क्लब, चाणक्यपुरी में एक शोक सभा का आयोजन किया गया है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा, लोकसभाध्यक्ष ओम बिरला सहित अनेक गणमान्य जनों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त कर व्यक्तिगत अथवा सोशल मीडिया पर श्रद्धासुमन अर्पित किया। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने दिल्ली भाजपा संगठन की ओर से श्रद्धासुमन अर्पित किए।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।