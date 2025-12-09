Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अदालत ने चैतन्यानंद को 1 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा, फर्जी डिप्लोमैटिक नंबर प्लेट के मामले में हुई थी सुनवाई

    By Ritika Mishra Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 09:33 AM (IST)

    दिल्ली के पटियाला हाउस स्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने चैतन्यानंद सरस्वती को फर्जी डिप्लोमैटिक नंबर प्लेट मामले में एक दिन की पुलिस हिरासत में भे ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    चैतन्यानंद सरस्वती को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में पटियाला हाउस स्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने फर्जी डिप्लोमैटिक नंबर प्लेट लगाने के मामले में चैतन्यानंद सरस्वती को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है।

    सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान न्यायिक मजिस्ट्रेट अनिमेष कुमार ने पुलिस की अर्जी पर आरोपी को पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड में भेजने का आदेश दिया।

    पुलिस के अनुसार, आरोपी की कार पर फर्जी डिप्लोमैटिक नंबर प्लेट लगी हुई थी, जिसका इस्तेमाल वीआईपी सुविधाएं लेने और जांच से बचने के लिए किया जा रहा था। जांच एजेंसियों को शक है कि इस प्लेट के जरिए वह सुरक्षा अधिकारियों को गुमराह करता था और खुद को खास अधिकारों का दावा करता था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह भी पढ़ें- दिल्ली ब्लास्ट के बाद अल फलाह यूनिवर्सिटी के 10 प्रोफेसरों ने छोड़ी नौकरी, छात्रों की पढ़ाई बाधित

    स्वामी चैतन्यानंद पहले से ही एक अन्य मुकदमे में न्यायिक हिरासत में है, जिसमें उस पर एक निजी संस्थान की छात्राओं के यौन उत्पीड़न के आरोप हैं। इस मामले में भी जांच जारी है।

     