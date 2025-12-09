अदालत ने चैतन्यानंद को 1 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा, फर्जी डिप्लोमैटिक नंबर प्लेट के मामले में हुई थी सुनवाई

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में पटियाला हाउस स्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने फर्जी डिप्लोमैटिक नंबर प्लेट लगाने के मामले में चैतन्यानंद सरस्वती को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है।

सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान न्यायिक मजिस्ट्रेट अनिमेष कुमार ने पुलिस की अर्जी पर आरोपी को पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड में भेजने का आदेश दिया।

पुलिस के अनुसार, आरोपी की कार पर फर्जी डिप्लोमैटिक नंबर प्लेट लगी हुई थी, जिसका इस्तेमाल वीआईपी सुविधाएं लेने और जांच से बचने के लिए किया जा रहा था। जांच एजेंसियों को शक है कि इस प्लेट के जरिए वह सुरक्षा अधिकारियों को गुमराह करता था और खुद को खास अधिकारों का दावा करता था।