अदालत ने चैतन्यानंद को 1 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा, फर्जी डिप्लोमैटिक नंबर प्लेट के मामले में हुई थी सुनवाई
दिल्ली के पटियाला हाउस स्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने चैतन्यानंद सरस्वती को फर्जी डिप्लोमैटिक नंबर प्लेट मामले में एक दिन की पुलिस हिरासत में भे ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में पटियाला हाउस स्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने फर्जी डिप्लोमैटिक नंबर प्लेट लगाने के मामले में चैतन्यानंद सरस्वती को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है।
सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान न्यायिक मजिस्ट्रेट अनिमेष कुमार ने पुलिस की अर्जी पर आरोपी को पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड में भेजने का आदेश दिया।
पुलिस के अनुसार, आरोपी की कार पर फर्जी डिप्लोमैटिक नंबर प्लेट लगी हुई थी, जिसका इस्तेमाल वीआईपी सुविधाएं लेने और जांच से बचने के लिए किया जा रहा था। जांच एजेंसियों को शक है कि इस प्लेट के जरिए वह सुरक्षा अधिकारियों को गुमराह करता था और खुद को खास अधिकारों का दावा करता था।
यह भी पढ़ें- दिल्ली ब्लास्ट के बाद अल फलाह यूनिवर्सिटी के 10 प्रोफेसरों ने छोड़ी नौकरी, छात्रों की पढ़ाई बाधित
स्वामी चैतन्यानंद पहले से ही एक अन्य मुकदमे में न्यायिक हिरासत में है, जिसमें उस पर एक निजी संस्थान की छात्राओं के यौन उत्पीड़न के आरोप हैं। इस मामले में भी जांच जारी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।