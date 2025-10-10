स्वदेशी उत्सव 2025: CM रेखा गुप्ता ने किया उद्घाटन, स्थानीय उत्पादों को मिलेगा प्रोत्साहन

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘वोकल फार लोकल’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली सरकार के उद्योग विभाग और दिल्ली राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम (डीएसआइआइडीसी) द्वारा स्वदेशी उत्सव 2025 का आयोजन किया गया है। इंडिया गेट पर आयोजित यह तीन दिवसीय कार्यक्रम विदेशी उत्पादों के स्थान पर भारतीय उत्पादों को अपनाना थीम पर आधारित है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वदेशी उत्सव का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, प्रत्येक भारतीय को अपने भीतर छिपे उस ‘स्वदेशी सैनिक’ को पहचानने की ज़रूरत है, जो अपने परिश्रम और समर्पण से देश की आर्थिक सीमाओं की रक्षा करता है। स्वदेशी आंदोलन सिर्फ़ एक नारा नहीं बल्कि भारत की नई आर्थिक शक्ति के रूप में उभारने का संकल्प है।

उन्होंने कहा, दिल्ली सरकार राजधानी के हर ज़िले में ‘एक जिला एक उत्पाद’ की तरह स्थानीय उद्योगों, शिल्प और उत्पादों को बढ़ावा देगी ताकि दिल्ली की अपनी एक औद्योगिक पहचान बन सके। यहां के ब्रांड को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान देने का प्रयास होगा।