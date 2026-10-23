पैरालंपियन सुवर्णा राज बनीं दिल्ली की 'दिव्यांगजन राज्य आयुक्त', उपराज्यपाल ने दी मंजूरी

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली। जापान के आइची-नागोया में आयोजित एशियन पैरा गेम्स में भारत के कई खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन दिखाया।

इसी बीच पैरालंपियन में स्वर्ण पदक जीतने वाले सुवर्णा राज को दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने 'दिव्यांगजन राज्य आयुक्त' के पद के लिए चुना ह। सुवर्णा राज का चयन तीन लोगों के पैनल ने किया है।