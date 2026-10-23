डीडीए की 25% छूट का दिखा बड़ा असर, नरेला में दो घंटे में 2500 फ्लैट बुक; अब भी 30 हजार बाकी

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली। लंबे समय से खरीदारों का इंतजार कर रहे नरेला के डीडीए फ्लैटों के लिए तस्वीर अब बदल रही है। 25 प्रतिशत छूट के साथ शुरू हुई आवास निवेश योजना में 2516 एलआईजी फ्लैटों की बुकिंग खुलने के महज दो घंटे के भीतर 2500 से अधिक फ्लैट बुक हो गए। कुछ दिन पहले भी ऐसा ही हुआ था। आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलता है कि मौजूदा वित्त वर्ष में करीब सात हजार फ्लैट बिक चुके हैं जबकि लगभग 30 हजार अभी भी शेष हैं।

वास्तविक लागत का आकलन जरूरी इस योजना में फ्लैटों की शुरुआती कीमत करीब 14.95 लाख रुपये रखी गई। लगभग 49.90 वर्गमीटर क्षेत्रफल वाले इन फ्लैटों के लिए यह कीमत उन परिवारों को आकर्षित कर सकती है, जिनके लिए दिल्ली में अपना घर खरीदना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। हालांकि, रखरखाव, पानी के कनेक्शन और अन्य लागू शुल्कों को जोड़कर वास्तविक लागत का आकलन करना भी जरूरी होगा।

यूईआर-2 ने बदली पहुंच की तस्वीर नरेला की पुरानी समस्या केवल दूरी नहीं, बल्कि दिल्ली के दूसरे हिस्सों से सुविधाजनक संपर्क का अभाव भी रही है। इस कारण नौकरीपेशा लोगों और परिवारों के लिए यहां बसने का निर्णय लेना आसान नहीं था।

अगस्त 2025 में शहरी विस्तार मार्ग-दो (यूईआर-2) के शुरू होने से दिल्ली के बाहरी इलाकों और आसपास के क्षेत्रों के बीच आवागमन के विकल्प बेहतर हुए हैं। यह मार्ग राजधानी को जाम से राहत देने और विभिन्न क्षेत्रों के बीच संपर्क सुधारने के उद्देश्य से विकसित किया गया है।

एजुकेशन हब बनने की संभावना डीडीए नरेला को केवल आवासीय क्षेत्र के रूप में नहीं, बल्कि शिक्षा, संस्थानों और खेल सुविधाओं के केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में भी काम कर रहा है। यहां शैक्षणिक संस्थानों के लिए जमीन आवंटित की गई है। प्रस्तावित मेट्रो संपर्क और खेल सुविधाओं से जुड़ी योजनाएं भी क्षेत्र के भविष्य की उम्मीद बढ़ाती हैं।